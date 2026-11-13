Honduras buscará lavar su imagen ante curioso rival: fecha y hora de su próximo partido​​​​

Emiratos Árabes Unidos.

La Selección Nacional de Honduras ya tiene definido su próximo compromiso internacional después de enfrentar este viernes 13 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos, en un partido amistoso disputado como parte de su gira por Medio Oriente.

La Bicolor cayó 3-1 ante el combinado emiratí, en un encuentro donde los asiáticos consiguieron ganar con goles de Khalifa Al Hammadi, Bruno y Mohammed Almansoori, mientras que el equipo hondureño logró descontar por medio de Jonatahn Rubio al minuto 52. Ahora, el conjunto nacional tendrá una nueva oportunidad para mostrar una mejor versión.

El siguiente desafío de Honduras será frente a Kuwait, selección que recibirá al equipo catracho el próximo martes 17 de noviembre. Será el segundo y último encuentro de la gira asiática programada para esta fecha FIFA.