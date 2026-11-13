Honduras cometió grave error y Emiratos Árabes Unidos no perdonó

La Selección de Honduras recibió un duro golpe en su amistoso internacional frente a Emiratos Árabes Unidos. La Bicolor no pudo evitar la caída de su portería y vio cómo el conjunto local se adelantó en el marcador gracias a una acción a balón parado que dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo dirigido por el español José Francisco Molina.
El gol llegó al minuto 33, cuando Khalifa Al Hammadi apareció completamente solo dentro del área hondureña y conectó un certero cabezazo para enviar el balón al fondo de la red. La jugada se originó tras un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo, una acción en la que la zaga catracha perdió las marcas y permitió que el futbolista emiratí rematara con demasiada libertad.
La defensa de Honduras cometió un error de concentración en un momento clave del encuentro. Los futbolistas encargados de proteger el área no lograron controlar los movimientos de sus adversarios y dejaron espacios que fueron aprovechados por Al Hammadi, quien no desaprovechó la oportunidad para castigar a la Bicolor.
El guardameta Edrick Menjívar poco pudo hacer ante el cabezazo del jugador emiratí, que encontró las condiciones necesarias para definir dentro del área. La responsabilidad de la acción quedó marcada por la desatención colectiva de la defensa hondureña, incapaz de evitar que el rival conectara el balón sin una oposición efectiva.
La anotación de Emiratos Árabes Unidos llegó después de varios avisos del conjunto local, que había conseguido aproximarse con peligro a la portería hondureña durante los primeros minutos del compromiso.
Ousmane Camara ya había generado preocupación con un cabezazo que se marchó desviado después de una mala salida del defensor Denil Maldonado. Posteriormente, Bruno de Oliveira probó con un remate que tampoco encontró dirección de portería, mientras Ali Saleh intentó sorprender con otro disparo que se fue completamente desviado.