Honduras cometió grave error y Emiratos Árabes Unidos no perdonó

Emiratos Árabes Unidos.

La Selección de Honduras recibió un duro golpe en su amistoso internacional frente a Emiratos Árabes Unidos. La Bicolor no pudo evitar la caída de su portería y vio cómo el conjunto local se adelantó en el marcador gracias a una acción a balón parado que dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo dirigido por el español José Francisco Molina.

El gol llegó al minuto 33, cuando Khalifa Al Hammadi apareció completamente solo dentro del área hondureña y conectó un certero cabezazo para enviar el balón al fondo de la red. La jugada se originó tras un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo, una acción en la que la zaga catracha perdió las marcas y permitió que el futbolista emiratí rematara con demasiada libertad.

La defensa de Honduras cometió un error de concentración en un momento clave del encuentro. Los futbolistas encargados de proteger el área no lograron controlar los movimientos de sus adversarios y dejaron espacios que fueron aprovechados por Al Hammadi, quien no desaprovechó la oportunidad para castigar a la Bicolor.