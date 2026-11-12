Honduras prepara plan maestro para reducir inundaciones en el valle de Sula

Tegucigalpa, Honduras. El Gobierno de Honduras avanza en la elaboración de un Plan Maestro de Resiliencia para el Control de Inundaciones del valle de Sula, financiado con una cooperación japonesa de aproximadamente dos millones de dólares, para identificar y priorizar obras que reduzcan el riesgo de inundaciones en la región.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, se reunió este jueves con representantes de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) para conocer los avances del estudio, iniciado en 2024.

El viceministro de la SIT, Fernando Vásquez, informó que el documento estará finalizado y será entregado oficialmente entre junio y julio de 2027. La planificación incluirá las obras prioritarias, sus plazos de ejecución y las necesidades de inversión para fortalecer la protección de la zona.

Entre las propuestas preliminares se encuentran la construcción de diques y canales, así como proyectos de mayor escala, entre ellos las represas El Tablón y Tornillitos. La priorización se realizará en coordinación con las instituciones competentes y el Centro de Estudio y Desarrollo de Proyectos del Valle de Sula.

Vásquez explicó que el estudio considerará las intervenciones que ya están en marcha y las necesidades de corto, mediano y largo plazo. También permitirá identificar obras que puedan ejecutarse antes de contar con grandes infraestructuras de protección hídrica, sin depender de una sola intervención.

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El ingeniero civil hidráulico Osmín Bautista, director del Centro de Estudio y Desarrollo de Proyectos del Valle de Sula, indicó que este será el segundo plan maestro elaborado para la región, después del estudio de 1976, del cual surgió la propuesta de construcción de la represa El Tablón.

La cooperación japonesa, estimada en dos millones de dólares, estará destinada a financiar la elaboración del plan, identificar los proyectos prioritarios y fortalecer las capacidades técnicas mediante el trabajo conjunto con el Centro de Estudio y Desarrollo de Proyectos del Valle de Sula.

Por su parte, Kobayashi Chiaki, representante de JICA, señaló que el control de inundaciones es una de las prioridades de la cooperación japonesa y manifestó la disposición de continuar el diálogo con la SIT y otras instituciones hondureñas. Asimismo, se anunció una misión técnica para enero de 2027, en la que especialistas japoneses compartirán experiencias sobre mantenimiento de diques y otras obras de protección.

El Gobierno del presidente Nasry Asfura busca que esta planificación permita gestionar recursos, coordinar inversiones y dar continuidad a proyectos de largo plazo para proteger a las comunidades, la infraestructura y la actividad productiva del Valle de Sula.