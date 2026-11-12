Nasry Asfura se reúne con presidentes del BID y FMI para abordar cooperación

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades del país y fortalecer la cooperación en proyectos estratégicos, inversión y oportunidades de desarrollo.
Asimismo, Nasry Asfura participó en un encuentro de alto nivel con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras (BCH). Durante la reunión abordaron la continuidad de la relación entre Honduras y el organismo financiero internacional.
El encuentro con Georgieva también estuvo enfocado en la definición de un próximo acuerdo entre Honduras y el FMI, como parte del seguimiento a la cooperación económica entre ambas partes.
El presidente Nasry Asfura se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del BID, para abordar las prioridades de Honduras y fortalecer la cooperación en proyectos estratégicos, inversión y oportunidades de desarrollo. https://t.co/LZaKJu4mes— Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) November 13, 2026
La reunión también permitió abordar la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego del cierre del programa anterior, que representó para Honduras un desembolso de 120 millones de dólares.
El acuerdo vigente entre Honduras y el FMI correspondió al período 2023-2026 y contempló financiamiento por aproximadamente 823 millones de dólares durante tres años, mediante el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).
El Gobierno de Nasry Asfura completó la sexta y última revisión del programa, que permitiría acceder a un desembolso de 120 millones de dólares, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.
La administración de Asfura también busca negociar un nuevo programa económico por 36 meses, que podría entrar en vigencia durante el tercer trimestre de 2027. Las conversaciones forman parte de la estrategia del Gobierno para mantener el respaldo financiero internacional y dar continuidad a las reformas económicas.