Nasry Asfura se reúne con presidentes del BID y FMI para abordar cooperación

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades del país y fortalecer la cooperación en proyectos estratégicos, inversión y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, Nasry Asfura participó en un encuentro de alto nivel con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras (BCH). Durante la reunión abordaron la continuidad de la relación entre Honduras y el organismo financiero internacional.

El encuentro con Georgieva también estuvo enfocado en la definición de un próximo acuerdo entre Honduras y el FMI, como parte del seguimiento a la cooperación económica entre ambas partes.