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Nasry Asfura se reúne con presidentes del BID y FMI para abordar cooperación

Nasry Asfura sostuvo reuniones con autoridades del BID y el FMI para abordar inversiones, proyectos estratégicos y la continuidad de la cooperación económica

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 19:40 -
  • Bladimir Ocon
Nasry Asfura se reúne con presidentes del BID y FMI para abordar cooperación

El presidente Nasry Asfura se reunió con Ilan Goldfajn, titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar proyectos estratégicos e inversiones para Honduras.

Tegucigalpa, Honduras. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar las prioridades del país y fortalecer la cooperación en proyectos estratégicos, inversión y oportunidades de desarrollo.

Asimismo, Nasry Asfura participó en un encuentro de alto nivel con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado por el presidente del Banco Central de Honduras (BCH). Durante la reunión abordaron la continuidad de la relación entre Honduras y el organismo financiero internacional.

El encuentro con Georgieva también estuvo enfocado en la definición de un próximo acuerdo entre Honduras y el FMI, como parte del seguimiento a la cooperación económica entre ambas partes.

La reunión también permitió abordar la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego del cierre del programa anterior, que representó para Honduras un desembolso de 120 millones de dólares.

El acuerdo vigente entre Honduras y el FMI correspondió al período 2023-2026 y contempló financiamiento por aproximadamente 823 millones de dólares durante tres años, mediante el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA).

El Gobierno de Nasry Asfura completó la sexta y última revisión del programa, que permitiría acceder a un desembolso de 120 millones de dólares, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo.

La administración de Asfura también busca negociar un nuevo programa económico por 36 meses, que podría entrar en vigencia durante el tercer trimestre de 2027. Las conversaciones forman parte de la estrategia del Gobierno para mantener el respaldo financiero internacional y dar continuidad a las reformas económicas.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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