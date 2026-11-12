Dictan detención judicial a hondureña acusada de hacerse pasar por abogada y estafar

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de Letras Penal dictó detención judicial contra Paola Estefanía Cisneros Ávila, de 43 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de Bryan Silva, a quien presuntamente engañó al hacerse pasar por abogada y cobrarle dinero por trámites relacionados con una herencia. La audiencia inicial quedó programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde. Cisneros Ávila permanecerá bajo detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal. De acuerdo con la denuncia presentada por el ofendido, este contrató a Paola Cisneros para realizar las gestiones legales correspondientes a una herencia y efectuó varios depósitos de dinero como pago por sus supuestos servicios profesionales.

Sin embargo, el afectado no obtuvo resultados de los trámites y decidió acudir al Colegio de Abogados de Honduras, donde le informaron que la mujer no estaba acreditada como profesional del Derecho.

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