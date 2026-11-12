Dictan detención judicial a hondureña acusada de hacerse pasar por abogada y estafar

Tegucigalpa, Honduras. Un juez de Letras Penal dictó detención judicial contra Paola Estefanía Cisneros Ávila, de 43 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de Bryan Silva, a quien presuntamente engañó al hacerse pasar por abogada y cobrarle dinero por trámites relacionados con una herencia.
La audiencia inicial quedó programada para el lunes 16 de noviembre de 2026, a la 1:30 de la tarde. Cisneros Ávila permanecerá bajo detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal.
De acuerdo con la denuncia presentada por el ofendido, este contrató a Paola Cisneros para realizar las gestiones legales correspondientes a una herencia y efectuó varios depósitos de dinero como pago por sus supuestos servicios profesionales.
Sin embargo, el afectado no obtuvo resultados de los trámites y decidió acudir al Colegio de Abogados de Honduras, donde le informaron que la mujer no estaba acreditada como profesional del Derecho.
Solicitar anticipos de dinero
Según las investigaciones policiales, la sospechosa se desempeñaba como gestora de trámites y presuntamente utilizaba esa actividad para ofrecer servicios legales y ganarse la confianza de sus clientes. Su forma de operar consistía en solicitar anticipos de dinero para gestionar documentos y procedimientos ante distintas instituciones, pero supuestamente no cumplía con lo acordado.
Uno de los casos documentados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) corresponde a una persona a quien habría ofrecido gestionar una declaratoria de herencia y el traspaso de documentación, por lo que presuntamente solicitó 168,000 lempiras. Según el reporte policial, transcurrieron aproximadamente dos años sin que la víctima recibiera resultados.
Las investigaciones de la Unidad de Usurpaciones de la DPI establecen que las actividades atribuidas a la mujer se habrían desarrollado desde 2024. Su captura se ejecutó en la colonia Monseñor Fiallos, en Comayagüela, Francisco Morazán, luego de que las autoridades recopilaran indicios y obtuvieran una orden de captura emitida el 4 de noviembre de 2026.
Tras su presentación ante los tribunales, el juez celebró la audiencia de declaración de imputado y resolvió dictarle detención judicial por suponerla responsable de estafa agravada. La acusación se relaciona con los hechos denunciados por Bryan Silva, mientras las autoridades judiciales continúan el proceso para determinar su responsabilidad.