¡Honduras conquista otro Grammy! Trooko se lleva la estatuilla en los Latin Grammy 2026

Las Vegas, Estados Unidos. ¡El talento hondureño vuelve a brillar en el escenario internacional! El productor y compositor catracho Jeffrey Peñalva, conocido artísticamente como Trooko, se alzó con un nuevo Latin Grammy 2026, esta vez por su trabajo como compositor en la canción "Antisistema", interpretada junto a la rapera dominicana J Noa.

El hondureño obtuvo el reconocimiento en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada.

Este premio representa un momento especial en la carrera de Trooko, ya que es su primer Latin Grammy por su trabajo como artista y compositor, una faceta que se suma a su trayectoria como productor musical de reconocidos proyectos internacionales.