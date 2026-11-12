¡Honduras conquista otro Grammy! Trooko se lleva la estatuilla en los Latin Grammy 2026

Las Vegas, Estados Unidos. ¡El talento hondureño vuelve a brillar en el escenario internacional! El productor y compositor catracho Jeffrey Peñalva, conocido artísticamente como Trooko, se alzó con un nuevo Latin Grammy 2026, esta vez por su trabajo como compositor en la canción "Antisistema", interpretada junto a la rapera dominicana J Noa.
El hondureño obtuvo el reconocimiento en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop durante la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada.
Este premio representa un momento especial en la carrera de Trooko, ya que es su primer Latin Grammy por su trabajo como artista y compositor, una faceta que se suma a su trayectoria como productor musical de reconocidos proyectos internacionales.
La canción "Antisistema" fue desarrollada junto a J Noa, una de las exponentes de la nueva generación del rap dominicano. Ambos aparecen acreditados como compositores del tema, que logró imponerse en una categoría en la que también competían producciones de artistas como Akapellah, Arcángel, Kase.O, Tokischa y Feid.
No es la primera vez que el hondureño celebra un triunfo en estos premios. En 2017, Trooko obtuvo un Latin Grammy por su trabajo como productor del álbum "Residente", del artista puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente. La producción fue reconocida en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana.
A lo largo de su carrera, el catracho ha trabajado en proyectos musicales junto a figuras internacionales como Beyoncé, Bad Bunny, Residente, Bomba Estéreo y Lin-Manuel Miranda, consolidando una trayectoria que ha llevado su talento desde Honduras hasta importantes escenarios de la industria musical.
Con este nuevo reconocimiento, Jeffrey Peñalva vuelve a poner el nombre de Honduras en alto y demuestra que su trabajo continúa abriéndose camino en la música internacional, ahora también desde su faceta como compositor y artista.