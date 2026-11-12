Zambrano defiende reformas penales tras advertencias de la ONU sobre derechos humanos

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las recientes reformas penales y penitenciarias aprobadas para combatir el crimen organizado en Honduras, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresara preocupación por posibles vulneraciones a garantías fundamentales. A través de un pronunciamiento en redes sociales, Tomás Zambrano aseguró que el Legislativo recibió con respeto el comunicado del organismo internacional y que analizará sus recomendaciones con apertura, especialmente aquellas que contribuyan a combatir el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia común. El titular del Congreso sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a la población hondureña y garantizar justicia a las víctimas. Además, afirmó que el propósito de las reformas, junto con el Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han afectado a las comunidades.

"Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz", expresó Zambrano al defender las medidas impulsadas por las autoridades.

En el Congreso Nacional recibimos con respeto el comunicado de la OACNUDH. Analizaremos sus recomendaciones con apertura, y acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común. Coincidimos en algo esencial: el Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas.Nuestro único propósito, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño. Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!Las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen. Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables. ¡Vamos con todo contra criminales y terroristas para devolver la paz y tranquilidad a Honduras! — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 12, 2026



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El congresista también aseguró que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, aunque enfatizó que las disposiciones buscan dar prioridad a los ciudadanos que trabajan y cumplen la ley. "Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables", manifestó.

Presunción de inocencia