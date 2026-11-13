Jesse aclara si las canciones de Jesse & Joy seguirán ligadas a él

Las declaraciones de Jesse Huerta sobre el futuro del catálogo musical de Jesse & Joy han despertado interés entre los seguidores del grupo, especialmente por las dudas surgidas en torno a la autoría de las canciones y la posibilidad de que continúen siendo interpretadas por Joy Huerta en sus presentaciones. La conversación llega semanas después de que Jesse anunciara una pausa indefinida en su participación dentro de Jesse & Joy . El artista comunicó la decisión el 15 de septiembre de 2026 a través de un mensaje en redes sociales, en el que explicó que buscaba priorizar su bienestar personal, su salud mental y el tiempo con su familia. Tras aquel anuncio, Joy decidió continuar con los compromisos profesionales y las presentaciones programadas del proyecto, lo que dio pie a interrogantes sobre el futuro de las canciones que ambos construyeron a lo largo de más de dos décadas de carrera.

En una reciente entrevista para el programa mexicano Hoy, Jesse fue consultado sobre los derechos relacionados con las composiciones que forman parte del repertorio de Jesse & Joy y sobre la posibilidad de recibir regalías por las interpretaciones de esos temas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al abordar el tema, el músico recordó que la autoría de las obras permanece ligada a quienes participaron en su creación. "Las canciones pues son parte de los dos, o sea, mi participación siempre estará ahí en toda mi música. Entonces, las canciones no dejan de ser de los compositores". Con esa declaración, el cantante subrayó que los derechos de autor continúan reconociendo la participación de los compositores originales, independientemente de quién interprete los temas en el futuro. Aunque fue cuestionado sobre la posibilidad de recibir regalías por las canciones que Joy continúe cantando, el artista no confirmó la existencia de acuerdos específicos ni ofreció detalles sobre el manejo económico de las obras.

En cambio, centró sus respuestas en la permanencia de la autoría sobre el repertorio que ambos ayudaron a convertir en uno de los más exitosos del pop latino. La entrevista también incluyó preguntas sobre el futuro del nombre Jesse & Joy, una marca artística reconocida en gran parte de América Latina y Estados Unidos. Respecto a ese tema, Jesse reconoció que todavía existen asuntos pendientes por resolver desde el punto de vista legal. "Todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer".

Entre derechos y canciones