¿Volvieron al ejército? Fotos de BTS con uniforme militar sorprende a fans

Las recientes fotografías compartidas por Jin en la red social surcoreana Weverse, donde aparece junto a J-Hope y Jimin ha despertado curiosidad entre seguidores de BTS y medios internacionales. La imagen se hizo noticia y fue publicada este viernes 13 de noviembre de 2026 por Star News Korea, en un artículo que recoge el interés que han mostrado medios extranjeros por las actividades militares de los integrantes de BTS incluso después de haber concluido su servicio obligatorio. El revuelo comenzó cuando Jin compartió en Weverse varias fotografías junto a J-Hope y Jimin tras participar en un entrenamiento de reservistas. Las imágenes mostraron a los tres artistas sonrientes y relajados después de completar la jornada, lo que rápidamente llamó la atención de los seguidores. Las imágenes resultaron inesperadas, especialmente porque coincidieron con la corta pausa que hizo la banda de su gira internacional. Jin pasó por Weverse compartiendo dos selfies junto a J-Hope y Jimin luciendo sus uniformes militares, con el mensaje: «Buen trabajo, chicos». Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La publicación también recibió la reacción de Jungkook, quien dejó su propio comentario: «Buen trabajo...». Bangtan siempre acompañándose y apoyándose entre ellos.

A raíz de estas publicaciones, medios internacionales como Gulf News dedicaron reportajes a explicar por qué integrantes de una de las agrupaciones más exitosas del planeta seguían asistiendo a actividades relacionadas con el ámbito militar mientras mantienen compromisos artísticos alrededor del mundo. Poco antes, V había publicado en Instagram una serie de fotografías de su vida cotidiana, entre ellas una selfie vistiendo uniforme militar. La publicación generó miles de comentarios y volvió a poner sobre la mesa una realidad que muchos seguidores internacionales desconocen: el servicio militar en Corea del Sur no termina completamente con la baja del ejército. Ninguno de los miembros ha regresado al servicio militar activo. Los siete integrantes ya completaron su servicio obligatorio y actualmente forman parte de las fuerzas de reserva.

Por qué BTS volvió a vestir uniforme militar

De acuerdo con la normativa surcoreana, los exmilitares permanecen adscritos al sistema de reservistas durante un período de hasta ocho años tras recibir la baja. Durante ese tiempo pueden ser convocados periódicamente para participar en distintos programas de entrenamiento diseñados para mantener su preparación militar. La duración de estas capacitaciones depende de la categoría de cada reservista y de los años transcurridos desde la finalización de su servicio. En algunos casos, especialmente entre quienes se encuentran en los primeros años de la reserva y pertenecen a unidades movilizables, los ejercicios pueden realizarse en instalaciones militares durante tres días y dos noches. En otros casos, las convocatorias consisten en programas más breves de actualización y capacitación. Las fotografías también llamaron la atención por mostrar una faceta poco habitual de los artistas. Acostumbrados a los escenarios, campañas publicitarias y eventos internacionales, los integrantes de BTS aparecieron desempeñando una responsabilidad que comparten con millones de ciudadanos surcoreanos que han cumplido con el servicio militar obligatorio.