Una semana después de desaparecer, hallan muerta a Gloria González en Danlí

Danlí, El Paraíso. Una semana después de haber sido reportada como desaparecida, doña Gloria González fue encontrada sin vida en una laguna situada entre potreros del sector de Los Almendros, en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí, El Paraíso.

El hallazgo ocurrió el pasado 11 de noviembre y generó consternación entre los habitantes de la zona, luego de que se conociera que la mujer, de 40 años, era buscada desde el pasado 4 de noviembre.

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación locales, González había desaparecido en el Valle de Jamastrán, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que fue vista por última vez.