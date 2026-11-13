Una semana después de desaparecer, hallan muerta a Gloria González en Danlí

Danlí, El Paraíso. Una semana después de haber sido reportada como desaparecida, doña Gloria González fue encontrada sin vida en una laguna situada entre potreros del sector de Los Almendros, en el Valle de Jamastrán, municipio de Danlí, El Paraíso.
El hallazgo ocurrió el pasado 11 de noviembre y generó consternación entre los habitantes de la zona, luego de que se conociera que la mujer, de 40 años, era buscada desde el pasado 4 de noviembre.
De acuerdo con información difundida por medios de comunicación locales, González había desaparecido en el Valle de Jamastrán, aunque hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que fue vista por última vez.
El cuerpo fue localizado dentro de una laguna, en un sector rodeado de terrenos utilizados como potreros, donde fue descubierta la trágica escena.
Versiones extraoficiales señalan que la mujer habría sido trasladada hasta ese lugar después de haber perdido la vida. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Hasta el momento tampoco se han establecido las causas de su fallecimiento ni se ha informado si el cadáver presentaba señales de violencia.
El caso ha generado interrogantes entre los pobladores, quienes esperan que las autoridades puedan esclarecer qué ocurrió con la mujer durante los días que permaneció desaparecida.
Los equipos correspondientes deberán realizar las diligencias investigativas y los procedimientos forenses para determinar las circunstancias de la muerte.
Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer si hubo participación de terceras personas y dar con los posibles responsables, en caso de confirmarse la comisión de un delito.