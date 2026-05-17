Encuentran sin vida a mujer reportada como desaparecida en Comayagua

El Rosario, Honduras

Una mujer que había había sido reportada como desaparecida desde el sábado 16 de mayo, fue encontrada sin vida en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Norma Bety Orellana de 50 años de edad. Su cuerpo fue hallado en una vía que conduce hacia la comunidad de Calpules, según informe preliminar proporcionado por las autoridades.

Luego del hallazgo, agentes de la Policía llegaron al lugar para asegurar el perímetro y proceder con el levantamiento del cuerpo.