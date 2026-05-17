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Encuentran sin vida a mujer reportada como desaparecida en Comayagua

Una mujer reportada como desaparecida desde el 16 de mayo fue hallada sin vida en la aldea Calpules, El Rosario, Comayagua

Encuentran sin vida a mujer reportada como desaparecida en Comayagua

Norma Bety Orellana de 50 años, había sido reportada como desaparecida desde el sábado 16 de mayo.

 Foto: Redes sociales
El Rosario, Honduras

Una mujer que había había sido reportada como desaparecida desde el sábado 16 de mayo, fue encontrada sin vida en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Norma Bety Orellana de 50 años de edad. Su cuerpo fue hallado en una vía que conduce hacia la comunidad de Calpules, según informe preliminar proporcionado por las autoridades.

Luego del hallazgo, agentes de la Policía llegaron al lugar para asegurar el perímetro y proceder con el levantamiento del cuerpo.

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El cuerpo de Norma Orellana fue llevado a la morgue de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se realizará la autopsia que permitirá determinar de forma científica la causa del fallecimiento.

Según los primeros datos, la mujer había sido reportada como desaparecida por sus familiares, lo que provocó inquietud entre sus seres queridos y residentes de la zona.

Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención número 16 (UMEP-16) interrogaron a la pareja sentimental de la víctima, quien presuntamente fue la última persona en estar con ella antes de su desaparición.

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Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el posible motivo del hecho, por lo que las investigaciones continúan en curso para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el suceso y determinar responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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