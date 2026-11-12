De Honduras a Ámsterdam: "Allá donde nace el sol" llega al festival IDFA

El cine hondureño continúa abriendo camino en escenarios internacionales. El documental Allá donde nace el sol tendrá su estreno mundial el próximo 16 de noviembre en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), uno de los encuentros más importantes del mundo dedicados a este género cinematográfico. El largometraje presenta una historia profundamente vinculada con la identidad y las raíces del pueblo garífuna . A través de un recorrido personal, sigue a Jorge García, artista multidisciplinario y codirector del proyecto, en un viaje de conexión con sus orígenes, su comunidad y su herencia cultural. La producción, dirigida por Laura Bermúdez y Jorge García y producida por Servio Tulio Mateo, fue seleccionada para la sección oficial Luminous y recibió una nominación al Premio IDFA a la Mejor Ópera Prima, reconocimiento que premia a las mejores óperas primas del cine documental.

Una propuesta que busca resaltar la riqueza Cultural Garífuna

Mediante la música, la danza, los rituales y los encuentros comunitarios, la producción explora temas como la memoria ancestral, la espiritualidad y el sentido de pertenencia. Su propuesta cinematográfica busca mostrar la riqueza de la cultura garífuna desde una perspectiva íntima, en la que las tradiciones y la relación con el territorio adquieren un papel central. Para Laura Bermúdez, codirectora del documental, uno de los aspectos más importantes del proyecto es su identidad cultural. La realizadora destacó que "se trata de una producción 100 % centroamericana y caribeña, arraigada en la historia, los territorios y las formas de resistencia de Honduras". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, Jorge García resaltó "la importancia de que las comunidades puedan contar sus propias historias y que la voz garífuna tenga mayor presencia en el cine internacional". El artista expresó su entusiasmo por compartir esta producción con el mundo y contribuir a que las nuevas generaciones conozcan y valoren su herencia cultural.

Allá donde nace el sol busca destacar en IDFA 2026

El estreno en Ámsterdam representa el resultado de aproximadamente una década de trabajo. Durante ese período, el proyecto participó en diferentes plataformas cinematográficas y recibió reconocimientos internacionales , entre ellos el Costa Rica Festival Internacional de Cine, Primera Mirada del Festival Internacional de Cine de Panamá y Conecta, en Chile. En 2025, la película obtuvo el Cannes Docs Award y el DocsBarcelona Consultancy Award durante su participación en DocSur – Ventana Sur, en Argentina. En 2026, Allá donde nace el sol fue seleccionado entre los Spotlighted Projects de Cannes Docs, dentro del Marché du Film del Festival de Cannes, una de las principales plataformas de encuentro entre cineastas y profesionales de la industria cinematográfica mundial. La producción contó con el respaldo de distintas instituciones y organizaciones, entre ellas el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), ganadora del premio "Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes" (ECAMC). También recibió apoyo del Instituto Hondureño de Cinematografía (IHCINE), el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Futuro Digital y Unitec. Para Servio Tulio Mateo, productor del largometraje , llegar a IDFA representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo y la capacidad de contar historias desde Centroamérica. Asimismo, destacó que este logro demuestra que el cine hondureño tiene una voz propia y propuestas capaces de encontrar espacios en los principales escenarios cinematográficos del mundo.

Estrenar en IDFA era uno de sus grandes sueños