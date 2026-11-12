Ariana Grande reaparece junto a Ricky Álvarez en el estreno de su nueva cinta

Tras varios meses alejada del foco mediático, Ariana Grande ha vuelto por todo lo alto a la escena pública en la ciudad de Nueva York. La artista eligió una noche muy especial para poner fin a la pausa temporal que había anunciado tiempo atrás, acaparando todas las miradas desde el primer instante. El escenario de esta esperada reaparición fue el emblemático Beacon Theatre, recinto que acogió el estreno mundial de su más reciente proyecto cinematográfico. Con una sonrisa radiante, la estrella demostró estar lista para retomar su agenda profesional y reencontrarse con el público y la prensa. Sin embargo, el verdadero protagonismo de la velada no recayó únicamente en su faceta actoral, sino en la compañía con la que decidió cruzar la alfombra roja. Grande llegó tomada de la mano de su novio, el bailarín y fotógrafo Ricky Álvarez, confirmando así el gran momento personal que atraviesan.

Aunque la pareja ya había retomado su romance durante el pasado verano, esta aparición marca un hito importante en su historia. Se trata de la primera vez que ambos posan oficialmente juntos frente a las cámaras en un evento público de esta magnitud, dejando atrás la discreción de los últimos meses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Una segunda oportunidad diez años después

Para entender la relevancia de este momento hay que mirar una década atrás, ya que ambos mantuvieron un noviazgo entre 2015 y julio de 2016. En aquel entonces, Álvarez formaba parte del cuerpo de baile de la cantante durante su exitosa gira Honeymoon Tour, y hoy, exactamente diez años después de aquella ruptura, celebran una segunda oportunidad. En cuanto a la moda, Ariana Grande apostó por una estética romántica que evocaba el glamour clásico de décadas pasadas. La intérprete lució un vestido largo de corte princesa perteneciente al archivo de los años 90 de la firma Badgley Mischka. El diseño, cuidadosamente seleccionado por el reconocido estilista Law Roach, destacaba por su estructura tipo corsé que realzaba su figura. Además, la prenda contaba con un delicado estampado de cuadros en tonos grisáceos y sutiles bordados florales que aportaban un aire nostálgico y sofisticado. Por su parte, Ricky Álvarez optó por una propuesta mucho más relajada y casual que contrastaba con la etiqueta de gala de su pareja. El fotógrafo combinó una clásica camisa blanca con pantalones vaqueros y una americana, logrando un equilibrio cómodo y moderno para acompañar a la estrella.

Su regreso al cine junto a Ben Stiller y Robert De Niro

Más allá del revuelo mediático por su vida sentimental, la noche tenía como objetivo principal celebrar el lanzamiento de Focker-in-Law, cinta conocida en español como "Ahora los suegros son ellos". Esta producción representa el regreso de la exitosa franquicia de comedia Los padres de ella, una saga muy querida por el público. En esta nueva entrega, Grande comparte créditos y protagonismo con dos grandes referentes del género: Ben Stiller y Robert De Niro. Dentro de la trama, la artista da vida a la prometida del hijo del personaje interpretado por Stiller, prometiendo situaciones llenas de humor y enredos familiares.