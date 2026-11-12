Karol G y Rosalía lideran los Latin Grammy en Las Vegas

Las miradas de la música latina apuntan este jueves hacia Las Vegas, donde Karol G y Rosalía protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados del pop latino en la 27.ª edición de los Latin Grammy, considerados los premios más importantes de la industria en español y portugués.
La colombiana compite con Tropicoqueta, una producción marcada por la reivindicación de las raíces musicales latinoamericanas, mientras que la española apuesta por el pop experimental de Lux. Ambas llegan a la ceremonia con siete nominaciones, consolidándose entre las artistas más destacadas del año.
Su pulso por los principales gramófonos no será sencillo. También acumulan siete candidaturas el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, gracias a FREE SPIRITS, y el uruguayo Jorge Drexler con Taracá.
El único que supera esa cifra es el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones con diez menciones y vuelve a confirmar su influencia en la música latina contemporánea.
Karol G, Rosalía, Ca7riel y Paco Amoroso, y Drexler figuran entre los aspirantes a álbum, canción y grabación del año, las categorías más codiciadas de la gala.
A esa selecta lista se suma el argentino Milo J, quien competirá con La vida era más corta en álbum del año, Niño en grabación del año y Solifican12 en canción del año.
La carrera por el premio al mejor álbum del año también incluye a Mon Laferte con Femme Fatale, Rawayana con ¿Dónde es el after?, Carín León con Muda, Silvana Estrada con Vendrán suaves lluvias y Anitta con EQUILIBRIVM.
Otros nombres que buscarán protagonismo
Elena Rose, nominada a grabación del año por Alma; la brasileña Loulu Gilberto con O amor nos encontrou; y Marco Antonio Solís por su colaboración junto a Karol G en Coleccionando heridas.
La categoría de mejor artista nuevo presenta una de las competencias más abiertas de la noche, con candidatos como Arath Herce, Macario Martínez, Loulu Gilberto y la colombiana Aria Vega.
Entre los apartados más disputados también destaca el de mejor álbum de cantautor, donde competirán Silvana Estrada, Jorge Drexler, Mon Laferte, Arath Herce y el brasileño Djavan.
En mejor álbum pop contemporáneo aparecen Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Monsieur Periné, Nic y Debi Nova, mientras que Karol G buscará ampliar su cosecha de premios en la categoría de mejor álbum urbano frente a J Balvin y Ryan Castro, Bad Gyal, Beéle y Young Miko. La ceremonia, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
De José Alfredo Jiménez a Willy Colón
Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año, convirtiéndose en el primer exponente del género urbano en obtener esta distinción.
La ceremonia contará con un tributo a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años, encabezado por salseros como Luis Enrique, Grupo Niche, así como su hijo Miguel Colón.
Además, se conmemorará el centenario del natalicio de "El Rey de la canción ranchera", José Alfredo Jiménez, con un homenaje liderado por Edgar Barrera que contará con la participación de Christian Castro, Reik, Sofía Reyes o Camila Fernández.
La gala estará conducida por décima ocasión por Roselyn Sánchez, mientras que personalidades como Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro, Lila Downs, Greeicy, Joaquina, Debi Nova, Memo Ochoa, Anthony Ramos, Luísa Sonza o Trueno se irán sumando al escenario para entregar algunos de los premios.