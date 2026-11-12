Karol G y Rosalía lideran los Latin Grammy en Las Vegas

Las miradas de la música latina apuntan este jueves hacia Las Vegas, donde Karol G y Rosalía protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados del pop latino en la 27.ª edición de los Latin Grammy, considerados los premios más importantes de la industria en español y portugués. La colombiana compite con Tropicoqueta, una producción marcada por la reivindicación de las raíces musicales latinoamericanas, mientras que la española apuesta por el pop experimental de Lux. Ambas llegan a la ceremonia con siete nominaciones, consolidándose entre las artistas más destacadas del año. Su pulso por los principales gramófonos no será sencillo. También acumulan siete candidaturas el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, gracias a FREE SPIRITS, y el uruguayo Jorge Drexler con Taracá. El único que supera esa cifra es el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones con diez menciones y vuelve a confirmar su influencia en la música latina contemporánea.

Karol G, Rosalía, Ca7riel y Paco Amoroso, y Drexler figuran entre los aspirantes a álbum, canción y grabación del año, las categorías más codiciadas de la gala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse A esa selecta lista se suma el argentino Milo J, quien competirá con La vida era más corta en álbum del año, Niño en grabación del año y Solifican12 en canción del año.

La carrera por el premio al mejor álbum del año también incluye a Mon Laferte con Femme Fatale, Rawayana con ¿Dónde es el after?, Carín León con Muda, Silvana Estrada con Vendrán suaves lluvias y Anitta con EQUILIBRIVM.

Otros nombres que buscarán protagonismo

Elena Rose, nominada a grabación del año por Alma; la brasileña Loulu Gilberto con O amor nos encontrou; y Marco Antonio Solís por su colaboración junto a Karol G en Coleccionando heridas. La categoría de mejor artista nuevo presenta una de las competencias más abiertas de la noche, con candidatos como Arath Herce, Macario Martínez, Loulu Gilberto y la colombiana Aria Vega. Entre los apartados más disputados también destaca el de mejor álbum de cantautor, donde competirán Silvana Estrada, Jorge Drexler, Mon Laferte, Arath Herce y el brasileño Djavan. En mejor álbum pop contemporáneo aparecen Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Monsieur Periné, Nic y Debi Nova, mientras que Karol G buscará ampliar su cosecha de premios en la categoría de mejor álbum urbano frente a J Balvin y Ryan Castro, Bad Gyal, Beéle y Young Miko. La ceremonia, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

De José Alfredo Jiménez a Willy Colón

Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año, convirtiéndose en el primer exponente del género urbano en obtener esta distinción. La ceremonia contará con un tributo a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años, encabezado por salseros como Luis Enrique, Grupo Niche, así como su hijo Miguel Colón.