  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Karol G y Rosalía lideran los Latin Grammy en Las Vegas

Karol G y Rosalía lideran los Latin Grammy con siete nominaciones y homenajes especiales

  • Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 09:08 -
  • EFE
Karol G y Rosalía lideran los Latin Grammy en Las Vegas

Karol G y Rosalía parten entre las favoritas de los Latin Grammy en una ceremonia con homenajes, actuaciones y categorías altamente disputadas.

 Foto: EFE

Las miradas de la música latina apuntan este jueves hacia Las Vegas, donde Karol G y Rosalía protagonizan uno de los enfrentamientos más esperados del pop latino en la 27.ª edición de los Latin Grammy, considerados los premios más importantes de la industria en español y portugués.

La colombiana compite con Tropicoqueta, una producción marcada por la reivindicación de las raíces musicales latinoamericanas, mientras que la española apuesta por el pop experimental de Lux. Ambas llegan a la ceremonia con siete nominaciones, consolidándose entre las artistas más destacadas del año.

Su pulso por los principales gramófonos no será sencillo. También acumulan siete candidaturas el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, gracias a FREE SPIRITS, y el uruguayo Jorge Drexler con Taracá.

El único que supera esa cifra es el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, quien lidera las nominaciones con diez menciones y vuelve a confirmar su influencia en la música latina contemporánea.

Latin Grammy 2026: Las Vegas honra a sus leyendas antes de la gran gala

Karol G, Rosalía, Ca7riel y Paco Amoroso, y Drexler figuran entre los aspirantes a álbum, canción y grabación del año, las categorías más codiciadas de la gala.

A esa selecta lista se suma el argentino Milo J, quien competirá con La vida era más corta en álbum del año, Niño en grabación del año y Solifican12 en canción del año.

La carrera por el premio al mejor álbum del año también incluye a Mon Laferte con Femme Fatale, Rawayana con ¿Dónde es el after?, Carín León con Muda, Silvana Estrada con Vendrán suaves lluvias y Anitta con EQUILIBRIVM.

Daddy Yankee recibe el Persona del Año en Latin Grammy

Otros nombres que buscarán protagonismo

Elena Rose, nominada a grabación del año por Alma; la brasileña Loulu Gilberto con O amor nos encontrou; y Marco Antonio Solís por su colaboración junto a Karol G en Coleccionando heridas.

La categoría de mejor artista nuevo presenta una de las competencias más abiertas de la noche, con candidatos como Arath Herce, Macario Martínez, Loulu Gilberto y la colombiana Aria Vega.

Entre los apartados más disputados también destaca el de mejor álbum de cantautor, donde competirán Silvana Estrada, Jorge Drexler, Mon Laferte, Arath Herce y el brasileño Djavan.

En mejor álbum pop contemporáneo aparecen Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Monsieur Periné, Nic y Debi Nova, mientras que Karol G buscará ampliar su cosecha de premios en la categoría de mejor álbum urbano frente a J Balvin y Ryan Castro, Bad Gyal, Beéle y Young Miko. La ceremonia, que tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Latin Grammy 2026: ¿Hora y dónde verlos?

De José Alfredo Jiménez a Willy Colón

Daddy Yankee recibirá el reconocimiento de Persona del Año, convirtiéndose en el primer exponente del género urbano en obtener esta distinción.

La ceremonia contará con un tributo a la leyenda de la salsa Willy Colón, fallecido el pasado 21 de febrero a los 75 años, encabezado por salseros como Luis Enrique, Grupo Niche, así como su hijo Miguel Colón.

Entre los éxitos a lo largo de la carrera de Willy Colón, que vendió más de 30 millones de discos, están los inolvidables ‘El gran varón’ que trata sobre el VIH, ya que no olvidó los temas sociales a los que siempre dio voz, ‘Gitana’, ‘La murga’, ‘Piraña’, ‘Calle luna, calle sol’, ‘La banda’, ‘Idilio’, ‘Ah, ah, oh, no’ y ‘El día de mi suerte’, entre muchos otros.

Entre los éxitos a lo largo de la carrera de Willy Colón, que vendió más de 30 millones de discos, están los inolvidables ‘El gran varón’ que trata sobre el VIH, ya que no olvidó los temas sociales a los que siempre dio voz, ‘Gitana’, ‘La murga’, ‘Piraña’, ‘Calle luna, calle sol’, ‘La banda’, ‘Idilio’, ‘Ah, ah, oh, no’ y ‘El día de mi suerte’, entre muchos otros.

 (Foto: EFE)

Además, se conmemorará el centenario del natalicio de "El Rey de la canción ranchera", José Alfredo Jiménez, con un homenaje liderado por Edgar Barrera que contará con la participación de Christian Castro, Reik, Sofía Reyes o Camila Fernández.

La gala estará conducida por décima ocasión por Roselyn Sánchez, mientras que personalidades como Pablo Alborán, Camila Cabello, Ryan Castro, Lila Downs, Greeicy, Joaquina, Debi Nova, Memo Ochoa, Anthony Ramos, Luísa Sonza o Trueno se irán sumando al escenario para entregar algunos de los premios.

Daddy Yankee conmueve al presentarse con su madre en los Latin Grammy
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias