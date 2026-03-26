Jesse & Joy llegan a Honduras tras su documental en HBO

El dúo mexicano Jesse & Joy continúa consolidando su conexión con el público latinoamericano, impulsado por el reciente documental Lo que nunca dijimos y su próxima presentación en Honduras como parte de su gira internacional.
Jesse y Joy Huerta iniciaron su carrera en 2005, logrando rápidamente reconocimiento por su estilo fresco y letras cargadas de emoción. Con temas como “Espacio Sideral”, “Corre” y “¡Con quién se queda el perro!”, se posicionaron como referentes del pop latino.
A lo largo de su trayectoria, han sido galardonados con premios Grammy y Latin Grammy. Su propuesta musical combina pop, folk y balada, con letras centradas en el amor, la resiliencia y la familia.
En septiembre de 2025, HBO Max estrenó Lo que nunca dijimos, una serie documental de cuatro episodios producida por Mandarina Contenidos. Actualmente se puede ver bajo suscripción de paga en dicha plataforma.
La producción ofrece una visión personal de los hermanos Huerta y aborda aspectos poco conocidos de su historia: La compleja relación con su padre y su impacto en distintas etapas de su vida.La música como refugio emocional durante su infancia.Procesos de sanación personal que inspiraron algunas de sus canciones más íntimas.Los sacrificios detrás de su trayectoria profesional.
El documental refuerza la imagen del dúo como artistas que apuestan por la honestidad emocional y la cercanía con su audiencia.
Jesse & Joy se presentarán el 10 de abril de 2026 en el Nacional de Ingenieros Coliseum, en Tegucigalpa, como parte de su gira El despecho tour. En cuanto a los boletos, la productora confirmó que están disponibles a través de BMTickets Honduras, con tres categorías: Experiencia CR: L 3,495, Zona Heart Lovers: L 2,769, Gradería: L 1,301.
Se espera que el evento reúna a miles de fanáticos y se convierta en uno de los espectáculos musicales más relevantes del año en el país. Honduras figura como una parada destacada dentro de su recorrido internacional, lo que refuerza el vínculo del dúo con el público centroamericano.
A lo largo de dos décadas de carrera, Jesse & Joy han trascendido generaciones con una propuesta musical basada en la emoción y la autenticidad. Su trabajo, tanto en el escenario como en producciones audiovisuales, ha fortalecido su conexión con una audiencia que valora la vulnerabilidad y la honestidad en sus letras.
La combinación entre el lanzamiento del documental y su gira internacional consolida un momento clave en su trayectoria artística.