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Ultiman a balazos a un hombre en su vivienda en Jutiapa, Atlántida

La víctima fue identificada como Rigoberto Munguía Cardona, de 49 años, quien fue atacado frente a su vivienda, en el sector de El Portillo, Jutiapa, Atlántida

Ultiman a balazos a un hombre en su vivienda en Jutiapa, Atlántida

La víctima fue identificada como Rigoberto Munguía Cardona, de 49 años de edad.

 Foto: Redes sociales

Jutiapa, Honduras. Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que llegaron hasta su vivienda, ubicada en el sector de El Portillo, en el municipio de Jutiapa, Atlántida.

La víctima fue identificada como Rigoberto Munguía Cardona, de 49 años de edad, originario de ese municipio. De acuerdo con información preliminar, varios individuos ingresaron a su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones.

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Tras el ataque, Munguía Cardona quedó tendido boca arriba en el suelo, en las afueras de su casa.

Durante la inspección de la escena, las autoridades encontraron al menos seis casquillos de bala, los cuales fueron recopilados como indicios para las investigaciones.

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Poco después del hecho, familiares de la víctima llegaron al lugar y colocaron una cobija sobre el cuerpo, mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional acordeonaron la escena y realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, personal de Medicina Forense y del Ministerio Público efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue judicial de La Ceiba, donde se practicaría la autopsia.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el posible móvil del crimen ni reportado capturas relacionadas con el caso.

El hecho ha generado preocupación entre los habitantes de El Portillo, quienes esperan que las investigaciones permitan identificar y localizar a los responsables.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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