Ultiman a balazos a un hombre en su vivienda en Jutiapa, Atlántida

Jutiapa, Honduras. Un hombre fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos que llegaron hasta su vivienda, ubicada en el sector de El Portillo, en el municipio de Jutiapa, Atlántida. La víctima fue identificada como Rigoberto Munguía Cardona, de 49 años de edad, originario de ese municipio. De acuerdo con información preliminar, varios individuos ingresaron a su vivienda y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, Munguía Cardona quedó tendido boca arriba en el suelo, en las afueras de su casa. Durante la inspección de la escena, las autoridades encontraron al menos seis casquillos de bala, los cuales fueron recopilados como indicios para las investigaciones.

Poco después del hecho, familiares de la víctima llegaron al lugar y colocaron una cobija sobre el cuerpo, mientras esperaban la llegada de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Agentes de la Policía Nacional acordeonaron la escena y realizaron las primeras diligencias. Posteriormente, personal de Medicina Forense y del Ministerio Público efectuó el levantamiento cadavérico y trasladó el cuerpo a la morgue judicial de La Ceiba, donde se practicaría la autopsia.