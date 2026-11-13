Comerciantes denuncian ola de robos a una cuadra de la Primera Estación Policial en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS . Propietarios de negocios ubicados en la tercera avenida , entre la 9 y 10 calles del barrio Lempira, en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras, denuncian ser víctimas de una constante ola de robos y daños a sus propiedades. La situación es indignante, aseguran los afectados, ya que los atracos a sus establecimientos ocurren a apenas una cuadra de donde funciona la Primera Estación Policial . Según el testimonio de los comerciantes, esta problemática no está aislada, pues los robos se han registrado de manera reiterada desde hace aproximadamente tres meses.

El principal objetivo de los individuos, indican, es sustraer cables de cobre del tendido de telefonía e internet , así como de tuberías del mismo material pertenecientes a los sistemas de aire acondicionado. De acuerdo con la denuncia, el hecho más reciente ocurrió la noche del sábado 7 de noviembre, cuando los sujetos se saltaron el muro de un establecimiento contiguo a los negocios afectados y lograron ingresar a la terraza sin ser detectados por las autoridades policiales cercanas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El resultado de este atraco afectó directamente a tres comercios, donde los delincuentes desmantelaron las tuberías de cobre de los sistemas de aire acondicionado. En dos de los locales dañaron un equipo de climatización en cada uno, mientras que en el tercer negocio desmantelaron las tuberías de cinco aires acondicionados.

En este último establecimiento también robaron el cableado de varios paneles solares instalados en la terraza. Uno de los comerciantes manifestó que los constantes robos de cable de telefonía los perjudican debido a las interrupciones del servicio en el sector. Denunció que tanto la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) como otras compañías privadas de internet deben realizar nuevas instalaciones de emergencia. Solo el sábado, varios negocios de la zona quedaron sin servicio, que fue restablecido el lunes 9 de noviembre tras la llegada de las cuadrillas de Hondutel.

Golpe económico

Los comercientes lamentaron que esta situación ha representado un duro golpe económico para los ellos, ya que han tenido que asumir los elevados costos de reparación de sus sistemas de aire acondicionado. Según explicaron, tuvieron que pagar 8,000 lempiras a un técnico para poner a funcionar cada aire acondicionado. El propietario del local que resultó con cinco equipos dañados solo pudo reparar dos, por los que pagó 16,000 lempiras, además del gasto pendiente por los daños en sus paneles solares.