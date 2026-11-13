La suspensión de vuelos en Estados Unidos causa decenas de cancelaciones en Canadá

Toronto, Canadá. La suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos por un fallo en las comunicaciones del control del tráfico aéreo provocó este viernes importantes alteraciones en los aeropuertos canadienses, con al menos 89 vuelos cancelados y otros 170 retrasados ​​en Toronto, Montreal y Vancouver.

Según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware, consultados hacia las 17.30 hora local (22.30 GMT), el aeropuerto internacional Pearson de Toronto, el más importante de Canadá, registró 45 cancelaciones y 91 retrasos en sus conexiones con Estados Unidos.

En Vancouver, las cancelaciones ascendieron a 25 y los retrasos a 40, mientras que el aeropuerto internacional de Montreal-Trudeau contabilizaba 19 vuelos cancelados y otros 39 retrasados.