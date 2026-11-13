Cuba afirma que prepara su defensa ante una eventual agresión de EEUU

La Habana, Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la isla se está preparando para una posible agresión militar de EEUU, en medio de la elevada escalada de tensiones que ha colocado a La Habana y Washington en uno de sus peores escenarios en décadas. "Tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando y cada día con este sistema de preparación para la defensa el país se va fortaleciendo", subrayó. Su pronunciamiento, reportado por la televisión estatal, tuvo lugar durante el Día Nacional de la Defensa, una jornada de preparación militar que cada viernes desarrolla el gobierno insular en el país desde el auge de las tensiones.

El mandatario cubano, que preside el Consejo de Defensa Nacional, denunció que en las últimas semanas han sido reiteradas las expresiones por parte de voces y políticos de EEUU "alentando y ratificando su propósito de agresión militar" a la isla. Afirmó que Cuba "tiene el derecho a defenderse ante una posible agresión", y señaló que "cada día" el sistema de preparación para la defensa del país "se va fortaleciendo" y demostró que "quedó demostrado" en el Ejercicio Estratégico Moncada, realizado la semana anterior a nivel nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Asimismo apuntó que el país caribeño "no amenaza ni agrede a ninguna nación".

"Cuba es una nación pacífica, es un país que da solidaridad, incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo y por lo tanto no significa ninguna amenaza para la seguridad nacional de ninguna nación en el mundo", apostilló. El jueves último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en una entrevista con la cadena Salem News Channel, fue preguntado sobre la posibilidad de una intervención militar en Cuba, y respondió que "lo consideraría". Además declaró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, en alusión a las presiones que viene aplicando Washington con el fin de impulsar cambios políticos y económicos en la isla.