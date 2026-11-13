Crucero queda volcado y semihundido tras choque en el Misisipi

Nueva Orleans, Estados Unidos. Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades de Nueva Orlenas informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.