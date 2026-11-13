  1. Inicio
  2. · Mundo

Crucero queda volcado y semihundido tras choque en el Misisipi

Una barcaza embistió un crucero con 129 personas a bordo en el río Misisipi, en Nueva Orleans

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 15:09 -
  • Agencia EFE
Crucero queda volcado y semihundido tras choque en el Misisipi

Crucero queda semihundido tras ser embestido por una barcaza en Estados Unidos.

 Fotos: redes sociales

Nueva Orleans, Estados Unidos. Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades de Nueva Orlenas informaron de que los equipos de emergencia "están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans", pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

Hijo es acusado de matar a puñaladas a su propia madre; nieto llamó al 911

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

Rescatan a pasajeros de crucero embestido por una barcaza en Nueva Orleans.

Rescatan a pasajeros de crucero embestido por una barcaza en Nueva Orleans.

El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.

Una mujer y un bebé mueren al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias