Una mujer y un bebé mueren al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad

Nueva York, Estados Unidos

Una mujer y un bebé fallecieron el sábado por la noche al volcar una embarcación cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York, informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria, detallaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.