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Una mujer y un bebé mueren al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad

Una mujer de 27 años y un bebé de cinco meses perdieron la vida luego de que una embarcación volcara cerca de la Estatua de la Libertad, en Nueva York

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 17:31 -
  • Agencia EFE
Una mujer y un bebé mueren al volcar una embarcación cerca de la Estatua de la Libertad

Mueren una mujer y un bebé tras accidente de embarcación en Nueva York.

 Foto: Redes sociales
Nueva York, Estados Unidos

Una mujer y un bebé fallecieron el sábado por la noche al volcar una embarcación cerca de la isla donde se encuentra la Estatua de la Libertad, en Nueva York, informó este domingo la Guardia Costera de Estados Unidos.

El capitán de la embarcación, identificado como Manuel Hernández, de 46 años, fue arrestado y acusado de imprudencia temeraria, detallaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Nueva York explicó que tanto la mujer, de 27 años, como el bebé, de cinco meses, fueron trasladados a un hospital de Brooklyn en estado crítico, donde posteriormente fallecieron.

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Una docena de personas fueron rescatadas en el accidente y trasladadas a hospitales con heridas leves.

Las autoridades no facilitaron detalles sobre la embarcación ni sobre su operador.

La Isla de la Libertad, en la bahía de Nueva York, es un popular destino turístico porque alberga la Estatua de la Libertad, la estatua que Francia regaló a Estados Unidos en 1886 como símbolo de la alianza entre ambas naciones.

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Agencia EFE
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