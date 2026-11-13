José Yair recibe una nueva oportunidad de vida tras cirugía de corazón abierto en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras. Durante ocho años, Yadira Estévez acompañó a su hijo José Yair Menjívar en un camino marcado por consultas médicas, tratamientos y la esperanza de que su corazón pudiera mejorar. El niño nació con una cardiopatía congénita y, después de varios años bajo tratamiento, finalmente fue sometido a una cirugía de corazón abierto en el Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Originario de Santa Rita, Yoro, José Yair presentó desde pequeño síntomas que preocupaban a su madre, entre ellos moretones, cansancio, dificultad para respirar y problemas para aumentar de peso.

“Él tenía una cardiopatía congénita en su corazón y aquí lo operaron, a Dios gracias, los doctores”, relató Yadira Estévez. La madre explicó que la enfermedad fue detectada cuando el niño era recién nacido. Desde entonces permaneció bajo tratamiento médico y seguimiento de especialistas. Sin embargo, al no presentar la mejoría esperada con los medicamentos, su cardiólogo determinó que necesitaba una intervención quirúrgica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Octavio Fajardo, cirujano cardiovascular, explicó que José Yair tenía una comunicación interventricular (CIV), una cardiopatía congénita que consiste en un orificio en la pared que separa los dos ventrículos del corazón. Para corregir el defecto, el equipo médico realizó una cirugía a corazón abierto y colocó un pequeño parche para cerrar la comunicación.

Una recuperación bajo vigilancia médica

Al momento de la entrevista, José Yair permanecía en cuidados intensivos, en el segundo día posterior a la operación. Su madre se encontraba a su lado mientras el personal médico y de enfermería vigilaba sus signos vitales y realizaba los estudios de control. V

“Se encuentra estable y los doctores lo están monitoreando. Todos sus signos vitales, rayos X, a diario lo revisan; están pendientes las enfermeras. Todo el personal ha sido muy amable y muy atento con los cuidados de mi niño”, expresó.

Fajardo señaló que las cirugías de corazón abierto son procedimientos de alto riesgo que requieren vigilancia especializada, especialmente durante las primeras horas y días posteriores a la intervención. En los pacientes pediátricos, destacó la labor del personal de cuidados intensivos y enfermería, que debe permanecer atento a cualquier cambio en la evolución de los menores. Por ahora, la familia no tiene una fecha definida para recibir el alta médica. Según explicó Yadira, el tiempo de hospitalización dependerá de la recuperación del niño y de la valoración de los especialistas.

Alrededor de 40 niños esperan una cirugía cardíaca

El caso de José Yair también pone de manifiesto la necesidad de atención para otros pacientes que requieren procedimientos cardiovasculares en el IHSS. Fajardo informó que actualmente alrededor de 40 niños y entre 20 y 25 adultos están pendientes de una cirugía cardiovascular en el centro asistencial. Explicó que las intervenciones se programan de acuerdo con la gravedad de cada caso y los cupos disponibles.

El especialista indicó que el equipo médico local realiza actualmente procedimientos a pacientes asegurados. Sin embargo, durante determinadas jornadas, cuando reciben el apoyo de grupos médicos extranjeros, también pueden intervenir a menores y adultos que no cuentan con aseguramiento, mediante brigadas con médicos del extranjero.

Una adulta y una bebé también recibieron cirugía

Entre los pacientes atendidos recientemente se encuentra Alma Marroquín, de 57 años, originaria de Copán, quien fue operada la semana pasada debido a una tumoración intracardíaca localizada en la aurícula izquierda. Esta semana también fue intervenida Dailany Cardona, una bebé de seis meses originaria de Tela, quien presentaba una cardiopatía congénita. De acuerdo con la información proporcionada por el equipo médico, ambos pacientes se encuentran en recuperación después de las intervenciones.