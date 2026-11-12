Caries y gingivitis, entre los problemas bucales más comunes en Honduras

San Pedro Sula, Honduras. ¿Eres de las personas que solo visitan al dentista cuando sienten dolor? Este es uno de los errores más frecuentes que pueden poner en riesgo la salud bucal y provocar complicaciones que, en muchos casos, pudieron evitarse con una revisión a tiempo. Cada 11 de noviembre, Honduras conmemora el Día del Odontólogo Hondureño, una fecha que reconoce la labor de los profesionales dedicados a prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de la boca. También es una oportunidad para recordar que cuidar los dientes no debe ser una tarea ocasional, sino un hábito diario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3,700 millones de personas en el mundo. Entre las más comunes figuran las caries, las enfermedades de las encías y la pérdida de piezas dentales. Aunque muchas de estas afecciones pueden prevenirse, la higiene inadecuada, el consumo frecuente de azúcar y las dificultades para acceder a servicios odontológicos favorecen su aparición.

¿Cuáles son los problemas bucales más frecuentes?

Mariela Herrera, odontóloga del hospital Mario Catarino Rivas, explicó que la gingivitis, la periodontitis y las caries figuran entre los problemas de salud bucal más frecuentes en la población hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La especialista señaló que uno de los errores más comunes es acudir al odontólogo únicamente cuando aparece el dolor. Esta práctica puede permitir que las enfermedades avancen y obligar a realizar procedimientos más complejos y costosos, como endodoncias, prótesis e implantes. Entre los malos hábitos también mencionó el cepillado incorrecto, hacerlo de manera brusca y no utilizar hilo dental. Entre las recomendaciones que da para evitar enfermedades bucales que dio a los sampedranos destaca varias, por ejemplo, la prevención que comienza en casa y requiere constancia. Como especialista recomienda cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental que contenga flúor, utilizar hilo dental para eliminar los restos de alimentos acumulados entre las piezas dentales y reducir el consumo frecuente de dulces y bebidas azucaradas. También considera importante acudir a revisiones odontológicas periódicas, sin esperar a sentir dolor, y enseñar buenos hábitos de higiene bucal a los niños desde sus primeros meses de vida.

¿A qué edad deben ir los niños al odontólogo?

Herrera recomendó llevar a los niños a consulta desde la aparición del primer diente, generalmente entre los cuatro y seis meses de edad. Explicó que cuidar los dientes de leche es importante porque su estado también influye en la salud y el desarrollo de la dentición permanente.

El acceso a la atención sigue siendo un desafío