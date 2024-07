Brackets: ¿moda o salud estética?

Los estándares de la belleza mundial ha cambiado, y con ello, las razones por las que cada día más personas se realizan tratamientos ortodónticos. Ya no solo acuden a consulta por presentar desbalance en el aparato masticatorio, sino porque desean que sus dientes estén perfectamente alineados o simplemente por tener retenedores en la boca como una moda. Aunque éstos no deberían ser los motivos principales de la ortodoncia, ya que su principal función es la corrección de la mordida, un problema más profundo que el simple hecho de la estética.

¿A quién no le gusta sonreír y ver dientes perfectos? Solo recordemos que no es algo que se toma a la ligera, va mucho más allá y es el especialista quien toma la decisión del tratamiento a realizar, si es o no necesario, cuando realmente existen motivos para realizarla y no un simple cliché estético.