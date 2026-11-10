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Tras casi dos meses sin salario, guardias reciben pago y vuelven a trabajar

Tras paralizar labores por casi dos meses sin salario, los guardias recibieron el pago completo de lo adeudado y este día retomaron sus puestos con normalidad

  • Actualizado: 10 de noviembre de 2026 a las 15:07 -
  • Eunice Martínez
Tras casi dos meses sin salario, guardias reciben pago y vuelven a trabajar

Los guardias de seguridad del Hospital Regional del Norte retomaron sus labores con normalidad tras recibir el pago completo de los salarios atrasados

 Foto: Moisés Valenzuela

San Pedro Sula, Honduras. Los guardias de seguridad asignados al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, recibieron el pago completo de los salarios que mantenían atrasados y este día retomaron sus labores con normalidad, luego de paralizar sus actividades para exigir a la empresa privada el cumplimiento de sus obligaciones.

Los trabajadores habían denunciado que acumulaban casi dos meses sin recibir su salario, situación que los llevó a suspender sus actividades y exigir una respuesta concreta de sus superiores.

La falta de pago había generado preocupación entre los empleados, quienes manifestaron las dificultades económicas que enfrentan para cubrir gastos de alimentación, alquiler y otras necesidades básicas de sus familias.

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Hermelinda Portillo, una de las guardias que participó en la protesta, había denunciado los reiterados incumplimientos de las fechas de pago y señalando que la empresa tenía el compromiso de cancelarles el salario cada cinco de cada mes.

Alrededor de 20 guardias de seguridad recibieron el pago completo de sus salarios atrasados y retomaron sus labores en el IHSS

Alrededor de 20 guardias de seguridad recibieron el pago completo de sus salarios atrasados y retomaron sus labores en el IHSS

 (Foto: Moisés Valenzuela)
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Por su parte, Freddy Caballero, otro de los trabajadores, también había cuestionado las condiciones laborales y las extensas jornadas que debían cumplir, algunas de más de 12 horas.

Con la acreditación de la totalidad de los salarios pendientes y el retorno de los empleados a sus puestos de trabajo, quedó atendida la principal exigencia que motivó la paralización.

No obstante, durante la protesta los guardias también habían expresado su inconformidad por las condiciones laborales, los turnos prolongados y el incumplimiento de compromisos relacionados con la formalización de sus contratos y el acceso a seguro.

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Eunice Martínez
Eunice Martínez
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, campus Cortés, con formación y experiencia en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Su trabajo periodístico está enfocado principalmente en el área de Sucesos, dando cobertura a hechos policiales y judiciales.

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