Tras casi dos meses sin salario, guardias reciben pago y vuelven a trabajar

San Pedro Sula, Honduras. Los guardias de seguridad asignados al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, recibieron el pago completo de los salarios que mantenían atrasados y este día retomaron sus labores con normalidad, luego de paralizar sus actividades para exigir a la empresa privada el cumplimiento de sus obligaciones.
Los trabajadores habían denunciado que acumulaban casi dos meses sin recibir su salario, situación que los llevó a suspender sus actividades y exigir una respuesta concreta de sus superiores.
La falta de pago había generado preocupación entre los empleados, quienes manifestaron las dificultades económicas que enfrentan para cubrir gastos de alimentación, alquiler y otras necesidades básicas de sus familias.
Hermelinda Portillo, una de las guardias que participó en la protesta, había denunciado los reiterados incumplimientos de las fechas de pago y señalando que la empresa tenía el compromiso de cancelarles el salario cada cinco de cada mes.
Por su parte, Freddy Caballero, otro de los trabajadores, también había cuestionado las condiciones laborales y las extensas jornadas que debían cumplir, algunas de más de 12 horas.
Con la acreditación de la totalidad de los salarios pendientes y el retorno de los empleados a sus puestos de trabajo, quedó atendida la principal exigencia que motivó la paralización.
No obstante, durante la protesta los guardias también habían expresado su inconformidad por las condiciones laborales, los turnos prolongados y el incumplimiento de compromisos relacionados con la formalización de sus contratos y el acceso a seguro.