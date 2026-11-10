Tras casi dos meses sin salario, guardias reciben pago y vuelven a trabajar

San Pedro Sula, Honduras. Los guardias de seguridad asignados al Hospital Regional del Norte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en San Pedro Sula, recibieron el pago completo de los salarios que mantenían atrasados y este día retomaron sus labores con normalidad, luego de paralizar sus actividades para exigir a la empresa privada el cumplimiento de sus obligaciones.

Los trabajadores habían denunciado que acumulaban casi dos meses sin recibir su salario, situación que los llevó a suspender sus actividades y exigir una respuesta concreta de sus superiores.

La falta de pago había generado preocupación entre los empleados, quienes manifestaron las dificultades económicas que enfrentan para cubrir gastos de alimentación, alquiler y otras necesidades básicas de sus familias.