"Nuestros hijos no comen de mentiras": guardias protestan en el IHSS

San Pedro Sula, Honduras. Los guardias de seguridad asignados al Hospital Regional del Norte, en San Pedro Sula, paralizaron sus labores para exigir el pago de salarios atrasados por parte de la empresa privada para la que trabajan. Más de 20 empleados denunciaron que acumulan casi dos meses sin recibir su salario y que, pese a los compromisos de pago establecidos por sus superiores, hasta el momento no han obtenido una respuesta concreta por parte de la empresa de seguridad privada a la que laboran.

Hermelinda Portillo, una de las guardias que participó en la protesta, manifestó que la empresa les ha incumplido reiteradamente con las fechas de pago, pese a que, según explicó, el compromiso es cancelarles el salario cada cinco de cada mes. “Lo que exigimos es el pago”, expresó Portillo, quien señaló que los retrasos afectan directamente a los trabajadores que tienen hijos y deben cubrir gastos de alimentación, alquiler y otras necesidades básicas.

La empleada también cuestionó las promesas de los representantes de la empresa, quienes, según su testimonio, les ofrecieron implementar pagos quincenales y brindarles seguro, un contrato digno con sus derechos compromisos que asegura todavía no se han cumplido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

"Nosotros no necesitamos mentira, nosotros necesitamos la verdad, nosotros necesitamos el dinero porque nuestros hijos no comen de mentiras", manifestó. Por su parte, Freddy Caballero, otro de los guardias de seguridad, expresó que la falta de pago pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores, especialmente de quienes alquilan viviendas, ya que la mayor parte de los guardias de seguridad no son oriundos de la ciudad industrial, lo que representa más gasto.

Caballero indicó que paga 2,500 lempiras mensuales de alquiler y advirtió que, sin recibir su salario, enfrenta dificultades para cumplir con esa obligación. Teme a que lo saquen del apartamento que alquila.

Asimismo, denunció que los trabajadores están inconformes con las condiciones laborales y el trato que reciben. "Los guardias no tenemos un salario digno, solo nos pagan 11 mil lempiras, a veces hacemos turnos de más de 12 horas". También manifestó que tienen dudas sobre sus derechos y las condiciones de los contratos que firman, pues, según afirmó, no siempre tienen la oportunidad de leerlos.

Mantendrán la protesta

Los empleados aseguraron que continuarán con la paralización hasta que la empresa les acredite los salarios pendientes y cumpla con los compromisos adquiridos. "Sí, hasta que solucionen y que en verdad nos acrediten", sostuvo. La situación también genera preocupación por la seguridad de las instalaciones hospitalarias, debido a que los trabajadores manifestaron que no regresarán a sus puestos mientras no reciban el pago correspondiente.

Portillo afirmó que todos los empleados asignados al centro hospitalario se encontraban reunidos durante la protesta y que los puestos de seguridad permanecían sin personal.

Empresa atribuye retraso a trámites administrativos