Honduras: buscan ampliar a L300,000 el límite de transacciones financieras

La iniciativa plantea modificar el límite asociado al cobro de dos lempiras por cada millar, según lo expuesto durante su presentación ante el Congreso Nacional.

San Pedro Sula. Una modificación proyectada en la Tasa de Seguridad Poblacional busca incrementar el límite para determinadas operaciones financieras de personas naturales de 150,000 a 300,000 lempiras, medida orientada a impactar positivamente a hondureños con cuentas de ahorro.

El cambio propuesto duplicaría el monto de referencia actual, aunque su aplicación dependerá de la aprobación de la reforma.

La propuesta está orientada a las personas naturales que efectúan transacciones bancarias y busca ampliar el rango de operaciones contempladas en la disposición.

“Esta iniciativa de ley lo que busca es beneficiar a una gran cantidad de hondureños, especialmente a las personas naturales”, manifestó el diputado nacionalista por Copán, Juan Carlos Lagos.

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Lagos explicó que la iniciativa fue presentada ante el pleno legislativo y que será remitida a la Secretaría del Congreso Nacional para continuar con el procedimiento correspondiente.

Mientras no sea aprobada la reforma, el cambio no entra en vigor y se mantiene la normativa vigente. La propuesta busca elevar el límite de 150,000 a 300,000 lempiras, pero su alcance definitivo dependerá del contenido del proyecto y de la decisión que adopte el Congreso Nacional.