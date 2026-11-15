Tomás Zambrano: “En El Pozo mandaban los mareros; ahora el control lo tiene la policía”

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas aprobadas por el Congreso Nacional en materia de seguridad y aseguró que estas han permitido recuperar el control de los centros penitenciarios, donde, según afirmó, anteriormente las estructuras criminales imponían su autoridad. “En El Pozo mandaban los mareros; ahora están en Támara y el control lo tiene la autoridad”, expresó Zambrano al referirse a los cambios en el sistema penitenciario y a las medidas impulsadas desde el Legislativo. El congresista sostuvo que las reformas han dotado de herramientas legales a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos de inteligencia para enfrentar a las estructuras delictivas.

Según Zambrano, ningún gobierno anterior había proporcionado estas facultades legales expeditas a las instituciones para sacar de las calles a personas vinculadas con actividades criminales. Por ello, consideró que ahora las autoridades tienen la responsabilidad de traducir esas herramientas en resultados concretos. “Hoy lo que nos tiene que dar el resultado es que Honduras recupere la paz, la tranquilidad y la seguridad”, manifestó. También reconoció que los cambios no se reflejarán de un día para otro, sino que deberán observarse gradualmente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El titular del Legislativo aseguró que los 128 diputados de las cinco fuerzas políticas representadas en el Congreso están comprometidos con recuperar la seguridad del país. Agregó que el trabajo debe abarcar el fortalecimiento de la investigación criminal, la Policía, las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario, la Fiscalía, la Corte y los organismos de inteligencia.

Zambrano también anunció que la depuración de las instituciones forma parte de ese proceso y advirtió que los funcionarios que colaboren con organizaciones criminales deberán enfrentar las consecuencias legales. “Policía, fuerza militar, fiscal, juez o policía penitenciario que esté vinculado a estos grupos criminales les va a caer todo el peso de la ley”, expresó. Añadió que, según las disposiciones a las que hizo referencia, quienes sean declarados colaboradores del terrorismo podrían enfrentar penas de entre 30 y 40 años de prisión. El diputado afirmó que existe voluntad política para que Honduras recupere la tranquilidad y sostuvo que una mejora en las condiciones de seguridad también podría favorecer la generación de empleo, la inversión y el turismo. “Los hondureños merecen vivir sin miedo, en paz y tranquilos”, concluyó Zambrano, al asegurar que el país debe avanzar hacia mejores condiciones de seguridad.