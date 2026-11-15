Accidentes en motocicleta ponen al límite la atención hospitalaria en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Lesmar Suárez (de 27 años) se dirigía a su centro de trabajo en una maquila cuando sufrió un grave accidente de motocicleta en el bulevar del este, alrededor de las 6:00 am. Hoy permanece hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El joven es padre de una niña de apenas un año. Según relató su esposa a LA PRENSA, tras el percance fue trasladado de emergencia al centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. A sus familiares les han informado sobre posibles fracturas en la cabeza, por lo que será sometido en los próximos días a una cirugía, aunque todavía esperan conocer con mayor precisión la gravedad de sus lesiones.

Como Lesmar, decenas de motociclistas llegan diariamente a los hospitales de la zona norte de Honduras, algunos con fracturas expuestas, heridas graves y lesiones que requieren cirugías de emergencia. Los accidentes de motocicleta se han convertido en una creciente presión para los centros asistenciales, mientras las autoridades de tránsito reportan un aumento de los percances viales y 49 motociclistas fallecidos hasta noviembre de 2026 en San Pedro Sula. Alex Portillo, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), informó que las estadísticas registran 290 accidentes de tránsito más que en 2025. Entre los factores que contribuyen a esta situación mencionó el crecimiento del parque vehicular, el exceso de velocidad y el irrespeto a las señales de tránsito. La dimensión del problema también se refleja en las estadísticas de siniestralidad vial. Según los datos proporcionados por las autoridades, cerca del 47% de todos los siniestros viales involucra motocicletas; de ese universo, el 42% resulta mortal, mientras que en el 64% de los casos los jóvenes motociclistas son señalados como responsables directos del impacto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Portillo advirtió que los jóvenes de entre 18 y 22 años figuran entre los grupos más vulnerables debido a la inexperiencia y las imprudencias al conducir. Además, estimó que entre tres y cuatro de cada diez motociclistas circulan sin casco de protección.

Hospitales reciben hasta diez motociclistas accidentados al día

La magnitud del problema también se refleja en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde el departamento de Ortopedia y Traumatología recibe diariamente entre cinco y diez pacientes accidentados en motocicleta.

Iván Barralaga, especialista en Ortopedia y Traumatología, lamentó que muchos de estos pacientes ingresan con fracturas expuestas y heridas que requieren intervenciones quirúrgicas de emergencia. "La mayoría de estos pacientes sí necesitan operación de una forma inmediata" señaló el médico, quien detalló que los procedimientos pueden incluir limpieza quirúrgica de las heridas, suturas y colocación de materiales de osteosíntesis para reparar los huesos afectados. La demanda aumenta porque el Catarino Rivas funciona como centro de referencia de la región noroccidental y recibe pacientes remitidos de departamentos como Colón, Yoro, Atlántida, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, entre otros.

Barralaga indicó que, al sumar las jornadas matutina, vespertina y los turnos, el área de Ortopedia puede atender alrededor de 20 pacientes diarios con diferentes tipos de fracturas y lesiones, sumando en total más de 30 pacientes por accidente de motos diarios.

Fracturas, operaciones e insumos costosos presionan a los hospitales

El especialista explicó que la atención de estos pacientes representa un costo elevado para el centro asistencial, debido a los medicamentos, antibióticos, hospitalización y materiales especiales que requieren para su recuperación. Más la mora quirúrgica con la que cuenta el hospital.

También reconoció que actualmente existe una limitación en la disponibilidad de algunos insumos de ortopedia, cuyos materiales son costosos. Según indicó, estos se encuentran en proceso de licitación para que los pacientes puedan recibirlos a través del hospital y no tengan que comprarlos por cuenta propia. La situación también fue expuesta por Amilkar Mejía, especialista en Urgencias Médicas y Quirúrgicas del IHSS, quien advirtió que la cantidad de personas que ingresan por traumatismos mantiene una fuerte presión sobre los servicios de emergencia.

Según Mejía, de cada 100 personas atendidas en el hospital, aproximadamente 70 presentan problemas relacionados con traumatismos. Además, aseguró que diariamente se hospitalizan entre 25 y 30 pacientes, lo que representa una demanda constante para especialidades como Ortopedia, Cirugía y Neurocirugía. El especialista señaló que la disponibilidad de insumos y de personal es uno de los principales desafíos, debido al crecimiento de la población derechohabiente y al aumento de los accidentes que requieren atención especializada.

Menores de edad también llegan a los hospitales tras accidentes

Los médicos también expresaron preocupación por menores de edad que conducen motocicletas. Barralaga indicó que han atendido pacientes de 10, 12 y 15 años involucrados en accidentes viales, una situación que aumenta la preocupación por la exposición de niños y adolescentes a estos peligros.

Mejía cuestionó la falta de protección adecuada de los motociclistas y señaló que el casco no debería ser el único elemento de seguridad. También recomendó utilizar protección para manos, codos, hombros, rodillas y tobillos, con el propósito de reducir la gravedad de las lesiones.

Un accidente puede dejar semanas sin trabajar a una familia

El especialista advirtió que las consecuencias de un accidente no terminan cuando el paciente sale del quirófano. Una persona que requiere cirugía puede permanecer entre seis y ocho semanas sin trabajar y posteriormente enfrentar un proceso de recuperación y trámites para recibir una indemnización, lo que también afecta la economía familiar.

DNVT identifica corredores con mayor incidencia de accidentes

Ante este panorama, Portillo indicó que la DNVT desarrolla operativos preventivos y capacitaciones para promover una conducción responsable. Entre los puntos donde se registra mayor incidencia de accidentes con motocicletas mencionó la 27 calle, la 33 calle y los corredores norte, sur y este de San Pedro Sula.