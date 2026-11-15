  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a Juan Francisco Hernández en Masca, Omoa

Juan Hernández fue atacado a disparos cuando se conducía en su carro Ford Expedition en Masca

Matan a balazos a Juan Francisco Hernández en Masca, Omoa

La víctima descendió de su vehículo después del ataque y cayó sobre el pavimento, donde falleció minutos después.

Omoa, Honduras. Un hombre identificado como Juan Francisco Hernández Rauda murió tras recibir al menos tres impactos de bala cuando se conducía por la carretera CA-13, a la altura de la comunidad garífuna de Masca, en el municipio de Omoa, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima transitaba en un vehículo Ford Expedition, color gris, cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

Identifican a Milton Damas como una de las víctimas de doble crimen en Olanchito

Tras recibir los disparos, Hernández Rauda descendió del automotor y cayó sobre el pavimento, donde murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que una patrulla policial se desplazó hasta el lugar y varios agentes procedieron a acordonar la escena del crimen.

"Mi mamá no me quiere": el último mensaje en WhatsApp de joven que mató a su hijo y madre

Posteriormente, llegaron equipos de Medicina Forense, representantes de la Fiscalía del Ministerio Público y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para realizar las diligencias correspondientes.

Los equipos especializados efectuaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado e identificar a los responsables.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el posible móvil del homicidio ni sobre la identidad de las personas que habrían participado en el hecho.

Finalmente, el cuerpo de Juan Francisco Hernández Rauda fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula, donde se realizarán los procedimientos médico-legales correspondientes.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias