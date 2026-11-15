Matan a balazos a Juan Francisco Hernández en Masca, Omoa

Omoa, Honduras. Un hombre identificado como Juan Francisco Hernández Rauda murió tras recibir al menos tres impactos de bala cuando se conducía por la carretera CA-13, a la altura de la comunidad garífuna de Masca, en el municipio de Omoa, Cortés. De acuerdo con la información preliminar, la víctima transitaba en un vehículo Ford Expedition, color gris, cuando fue interceptada por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

Tras recibir los disparos, Hernández Rauda descendió del automotor y cayó sobre el pavimento, donde murió minutos después debido a la gravedad de las heridas. Vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, por lo que una patrulla policial se desplazó hasta el lugar y varios agentes procedieron a acordonar la escena del crimen.