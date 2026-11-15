Cae sospechoso de matar a un hombre dentro de un billar en Talanga

Talanga. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y funcionarios de la Unidad Departamental de Prevención número 8 (UDEP-08) de la Policía Nacional capturaron a un hombre por suponerlo responsable del delito de asesinato en el departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe oficial divulgado por las autoridades policiales, la operación se llevó a cabo en el municipio de Talanga. Tras su detención, el sospechoso, de 41 años de edad, fue trasladado a una sede policial, donde fue presentado esposado y custodiado por agentes. Vestía una camiseta oscura y pantalón azul, previo a ser remitido ante los tribunales correspondientes.

Las investigaciones policiales detallan que el hecho violento por el cual se le vincula se sucedió el pasado 17 de mayo de 2025. Según la información proporcionada, la víctima, identificada como José Lázaro Montes, se encontraba en el interior de un billar ubicado en la aldea El Pedernal, perteneciente al municipio de El Porvenir.

En dicho establecimiento, varias personas ingerían bebidas alcohólicas al momento en que se ocurrió el ataque mortal contra José Montes.