Detienen a mujer acusada de tráfico de drogas y asociación terrorista en Comayagüela

Comayagüela, Honduras. Una mujer fue detenida durante un allanamiento ejecutado por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, Francisco Morazán. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la sospechosa es señalada por suponerla responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación terrorista .

Durante el operativo, los agentes decomisaron 41 bolsas que contenían supuesta cocaína, así como otras 55 bolsas con supuesto crack, sustancias que fueron encontradas en el inmueble intervenido. Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de 39 bolsas con supuesta marihuana, que también fueron aseguradas como parte de los indicios relacionados con la investigación.

Además de las presuntas sustancias ilícitas, los militares decomisaron cuatro teléfonos celulares y tres cámaras de videovigilancia, equipos que quedaron bajo custodia de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el procedimiento también se encontró una cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto no fue detallado en el informe divulgado por la institución militar.