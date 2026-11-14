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Detienen a mujer acusada de tráfico de drogas y asociación terrorista en Comayagüela

Una mujer fue detenida en la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, donde las autoridades le decomisaron supuestas sustancias y equipos de vigilancia

Detienen a mujer acusada de tráfico de drogas y asociación terrorista en Comayagüela

Agentes de la Policía Militar capturaron a una mujer durante un allanamiento en Comayagüela, donde encontraron drogas y cámaras de videovigilancia.

 Foto: Policía Militar de Honduras

Comayagüela, Honduras. Una mujer fue detenida durante un allanamiento ejecutado por elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en la colonia Arturo Quezada, en Comayagüela, Francisco Morazán.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la sospechosa es señalada por suponerla responsable de los delitos de tráfico de drogas y asociación terrorista .

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Durante el operativo, los agentes decomisaron 41 bolsas que contenían supuesta cocaína, así como otras 55 bolsas con supuesto crack, sustancias que fueron encontradas en el inmueble intervenido.

Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo de 39 bolsas con supuesta marihuana, que también fueron aseguradas como parte de los indicios relacionados con la investigación.

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Además de las presuntas sustancias ilícitas, los militares decomisaron cuatro teléfonos celulares y tres cámaras de videovigilancia, equipos que quedaron bajo custodia de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades le decomisaron 135 bolsas con supuestas drogas, cuatro teléfonos celulares, tres cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo.

Las autoridades le decomisaron 135 bolsas con supuestas drogas, cuatro teléfonos celulares, tres cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo.

 (Foto: Policía Militar de Honduras)

En el procedimiento también se encontró una cantidad de dinero en efectivo, cuyo monto no fue detallado en el informe divulgado por la institución militar.

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Finalmente, la mujer detenida y todos los indicios de decomisados ​​​​fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con el proceso legal para determinar las responsabilidades que corresponden conforme a la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la mujer detenida estaría vinculada con alguna estructura criminal que opere en la zona.

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Redacción La Prensa
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