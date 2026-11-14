Aseguran plantación con más de 38 mil arbustos de hoja de coca en Olancho

Olancho, Honduras . Las autoridades hondureñas localizaron una plantación de presunta hoja de coca con aproximadamente 38,500 arbustos en una zona montañosa del departamento de Olancho. El cultivo abarcaba unas siete manzanas de terreno, según los informes oficiales. El hallazgo se produjo en el sector montañoso de la aldea Las Flores, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, durante una operación ejecutada por equipos tácticos del 16 Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

De acuerdo con los informes, los arbustos tenían alturas de entre uno y tres metros, lo que evidenciaba el desarrollo del cultivo en esa zona de difícil acceso. La intervención se realizó después de que los equipos recibieran información sobre la existencia de la plantación ilegal. Durante el reconocimiento del terreno, los agentes también encontraron un campamento improvisado que presuntamente era utilizado por las personas encargadas de vigilar y cuidar los cultivos. En su interior había hamacas, colchones, víveres y un espacio acondicionado para preparar alimentos.

Asimismo, en medio de la plantación localizaron una estructura artesanal que, según las autoridades, servía para el manejo de sustancias químicas presuntamente utilizadas en el procesamiento de cocaína . Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el lugar también contabilizaron 15 barriles de plástico, ocho bidones de diferentes capacidades y alrededor de 50 galones de combustible.

Entre los materiales decomisados ​​figuran cinco sacos de urea, tres recipientes de potasa, además de diversas herramientas y utensilios que, según las autoridades, estarían relacionados con actividades de procesamiento de drogas.