DNPA localiza plantación con 70,000 supuestos arbustos de hoja de coca en Tela

El hallazgo se produjo este jueves 3 de septiembre de 2026 durante una operación orientada a combatir el cultivo, procesamiento y tráfico de drogas en diferentes zonas del país.

Atlántida, Honduras. Una plantación de aproximadamente 70,000 supuestos arbustos de hoja de coca fue localizada y asegurada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en una zona montañosa de la aldea Pajuiles, municipio de Tela, Atlántida.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la plantación se extendía por unas 10 manzanas de terreno y estaba distribuida en dos parcelas, donde los agentes contabilizaron alrededor de 70,000 arbustos de supuesta hoja de coca.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el avanzado estado de desarrollo de las plantas. Según la DNPA, los arbustos alcanzaban entre 2.5 y 3 metros de altura.

Las autoridades señalaron que este nivel de crecimiento evidencia un proceso avanzado de desarrollo, en comparación con otras plantaciones localizadas durante operaciones antidrogas realizadas anteriormente en Honduras.

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Durante el operativo, los agentes también localizaron un laboratorio rústico en las cercanías de la plantación, el cual presuntamente era utilizado para procesar las hojas y obtener pasta base de cocaína.

El descubrimiento representa un resultado relevante para las labores de inteligencia de la DNPA, debido a que los cultivos de hoja de coca habían sido identificados principalmente en sectores de los departamentos de Olancho y Colón.

La localización de esta nueva plantación en el municipio de Tela amplía el mapa de zonas bajo investigación por la posible presencia de cultivos destinados a la producción de drogas.

Las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para establecer la procedencia y finalidad de la plantación, así como determinar si existen otras áreas utilizadas para el cultivo de supuesta hoja de coca en el sector.

La DNPA informó que fortalecerá las labores de investigación, reconocimiento territorial y vigilancia en zonas montañosas con el objetivo de detectar y desarticular posibles estructuras vinculadas al cultivo y procesamiento de drogas.

El operativo forma parte de las acciones que ejecutan las autoridades policiales para combatir las distintas etapas de la cadena del narcotráfico en el territorio hondureño.