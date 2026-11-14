Capturan a un menor ligado al crimen del abogado René Altamirano en SPS

San Pedro Sula, Honduras. Un menor de 16 años fue capturado por su presunta participación en el asesinato del abogado René Altamirano Interiano, ocurrido el pasado 6 de febrero en el barrio Medina de San Pedro Sula. Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el adolescente habría cumplido funciones de vigilancia y seguridad durante el ataque. La aprehensión fue ejecutada por agentes de la DPI asignados a la Unidad Fuerza de Tarea de Delitos Violentos (FTDV) de la Jefatura Regional de la Zona Norte, en el marco de la Operación Escudo de Honduras. El procedimiento se realizó en el barrio El Centro, frente a las instalaciones de una universidad privada de El Progreso, Yoro. De acuerdo con el informe policial, el menor es señalado por suponerlo responsable de las infracciones penales de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio del profesional del Derecho y los derechos fundamentales. La orden de aprehensión fue emitida el 26 de octubre por los Juzgados de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés.

Las investigaciones establecen que el crimen ocurrió el 6 de febrero de 2026, cuando Altamirano se encontraba en las afueras de una pulpería del barrio Medina, donde había descendido de su vehículo para realizar una compra. En ese momento, un hombre de 23 años, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), habría llegado al lugar y le disparó en reiteradas ocasiones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La DPI sostiene que el adolescente habría permanecido a bordo de una motocicleta mientras se ejecutaba el ataque, con la supuesta función de vigilar el entorno y brindar seguridad al autor material. Además, habría facilitado la huida del atacante, como parte de una distribución de funciones previamente establecida. El presunto autor material fue capturado el 17 de marzo de este año y, según la información policial, recibió una condena de 20 años de prisión mediante un procedimiento abreviado. Con la aprehensión del menor, las autoridades buscan avanzar en el esclarecimiento de la participación de otras personas en el asesinato.