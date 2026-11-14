Caen “Anubis”, “El Nene” y “El Viejo”: Policía los vincula con homicidios y decomisa armas

Yorito, Yoro. Tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo policial ejecutado en la aldea El Destino, en el municipio de Yorito, Yoro. Los sospechosos fueron detenidos por suponerlos responsables de los delitos de asociaciones terroristas y porte ilegal de armas de fuego. Uno de los capturados fue identificado como Jason Daniel Núñez Cálix, de 20 años, conocido con el alias de “Anubis”. Según el informe policial, dentro de la estructura criminal desempeñaría funciones de gatillero y registra antecedentes de detenciones y señalamientos por tráfico de drogas y robo con intimidación.

El segundo detenido es Jobel Campos Barrera, de 41 años, alias “El Nene”, a quien las autoridades identifican como otro supuesto gatillero de la Pandilla 18. El reporte señala que registra antecedentes de detenciones por robo de vehículo, atentado y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con el historial proporcionado por la Policía, Campos Barrera fue detenido en febrero de 2016, marzo de 2023 y febrero de 2026 por diferentes hechos delictivos, entre ellos robo de vehículo y portación ilegal de armas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El tercer sospechoso fue identificado como Pedro José Avilez Mancia, de 32 años, originario y residente de San Pedro Sula, conocido con el alias de “El Viejo”. Según las investigaciones policiales, también sería integrante de la estructura criminal y cumpliría funciones de gatillero.