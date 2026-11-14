Caen “Anubis”, “El Nene” y “El Viejo”: Policía los vincula con homicidios y decomisa armas

Yorito, Yoro. Tres presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante un operativo policial ejecutado en la aldea El Destino, en el municipio de Yorito, Yoro.
Los sospechosos fueron detenidos por suponerlos responsables de los delitos de asociaciones terroristas y porte ilegal de armas de fuego.
Uno de los capturados fue identificado como Jason Daniel Núñez Cálix, de 20 años, conocido con el alias de “Anubis”. Según el informe policial, dentro de la estructura criminal desempeñaría funciones de gatillero y registra antecedentes de detenciones y señalamientos por tráfico de drogas y robo con intimidación.
El segundo detenido es Jobel Campos Barrera, de 41 años, alias “El Nene”, a quien las autoridades identifican como otro supuesto gatillero de la Pandilla 18. El reporte señala que registra antecedentes de detenciones por robo de vehículo, atentado y porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el historial proporcionado por la Policía, Campos Barrera fue detenido en febrero de 2016, marzo de 2023 y febrero de 2026 por diferentes hechos delictivos, entre ellos robo de vehículo y portación ilegal de armas.
El tercer sospechoso fue identificado como Pedro José Avilez Mancia, de 32 años, originario y residente de San Pedro Sula, conocido con el alias de “El Viejo”. Según las investigaciones policiales, también sería integrante de la estructura criminal y cumpliría funciones de gatillero.
Las autoridades informaron que los tres detenidos son investigados por su presunta participación en homicidios y muertes múltiples ocurridas en el departamento de Yoro. De acuerdo con las primeras indagaciones, los sospechosos estarían relacionados con hechos violentos que han generado preocupación en esa zona del país.
Durante la operación, los agentes decomisaron tres armas de fuego con sus respectivos cargadores, 81 cartuchos de diferentes calibres, dos teléfonos celulares y un vehículo tipo pick-up. Estos indicios serán incorporados a las investigaciones para determinar si guardan relación con otros hechos delictivos.
La DAET indicó que ha detectado movimientos de integrantes de estructuras criminales hacia sectores alejados de las principales ciudades del país, presuntamente para evadir los operativos policiales. En ese contexto, aseguró que continuará desarrollando acciones de búsqueda y captura en diferentes zonas del territorio nacional.
Los tres sospechosos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, mientras los investigadores profundizan en las pesquisas para establecer su posible participación en otros crímenes registrados en Yoro.