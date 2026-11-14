Capturan a dos agentes de la Daet en La Ceiba; los acusan de intentar matar a un ciudadano

Los uniformados arrestados son Brayan Misael Salgado Sánchez , de 32 años; también Fredy Noé López López , de 24 años.

La Ceiba, Atlántida. Dos agentes de la Policía Nacional, asignados a la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas ( Daet ) en La Ceiba, Atlántida, fueron detenidos la madrugada del viernes 13 de noviembre por suponerlos responsables de intentar quitarle la vida a una persona.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió la tarde del jueves cerca del muelle de cabotaje de La Ceiba, cuando una denuncia anónima alertó que dos hombres en aparente estado de ebriedad tuvieron una pelea con un ciudadano y le dispararon dejándolo herido, para luego huir en un vehículo Mitsubishi blanco sin placas.

Tras revisar las asignaciones del personal en la zona, se confirmó que ambos policías habían regresado de una diligencia en el Ministerio Público de Tocoa, Colón. Al ubicarlos en sus oficinas en La Ceiba, los superiores los encontraron con signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y comprobaron que coincidían con la descripción dada en la denuncia.

Según el informe oficial, los policías fueron llevados a la unidad policial, donde se negaron a realizarse la prueba de alcoholemia ante agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). En la operación se les decomisaron dos pistolas de reglamento calibre 9 milímetros con sus cargadores y municiones.