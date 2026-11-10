Capturan a abogado por supuesto abuso de autoridad en La Ceiba

​​La Ceiba, Atlántida. En una operación de seguimiento y vigilancia efectuada en el barrio La Isla de La Ceiba, Atlántida, policías arrestaron aun abogado. Se trata de Alberto Rosales Isaula, de 59 años, sobre quien pesaba una orden de aprehensión por el delito de abuso de autoridad.

El dispositivo fue ejecutado por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) en labores conjuntas con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). El imputado, originario y residente en el sector donde se concretó el arresto, era buscado desde el pasado 4 de noviembre de 2026, fecha en que los juzgados emitieron la orden por su supuesta responsabilidad en acciones en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.