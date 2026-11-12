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Cae alias “Chapa” por secuestro de niña de cinco años en Santa Bárbara; exigían L7 millones

El sospechoso, de 33 años, tenía una orden de captura emitida el 1 de noviembre. La menor y su niñera fueron privadas de libertad en julio y posteriormente rescatadas sanas y salvas

Cae alias “Chapa” por secuestro de niña de cinco años en Santa Bárbara; exigían L7 millones

Momentos de la captura del hombre de 33 años.

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre de 33 años, conocido con el alias de “Chapa”, fue capturado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en el barrio Suyapa Norte, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado de una niña de cinco años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el caso ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando los familiares de la menor recibieron mensajes a través de WhatsApp en los que se les informaba que la pequeña y su niñera permanecían secuestradas.

Los responsables exigían siete millones de lempiras a cambio de liberar a ambas víctimas. Además, mediante los mensajes amenazaban a los familiares para evitar que denunciaran el hecho ante las autoridades.

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Tras conocer el caso, los equipos policiales desarrollaron labores de inteligencia, investigación y operativos focalizados en la zona, que permitieron localizar y liberar a la niña sana y salva, sin que los familiares tuvieran que pagar el dinero exigido.

Sin embargo, las investigaciones continuaron para identificar a los presuntos responsables. Como resultado de las diligencias, las autoridades obtuvieron una orden judicial de captura contra alias “Chapa”, emitida el 1 de noviembre de 2026, que fue ejecutada este jueves 12 de noviembre.

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Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un teléfono celular iPhone, que será sometido a análisis como parte de las investigaciones para determinar si contiene información relacionada con el secuestro.

El sospechoso será puesto a disposición del juzgado competente que emitió la orden de captura, donde deberá responder por el supuesto delito de secuestro agravado.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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