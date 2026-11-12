Cae alias “Chapa” por secuestro de niña de cinco años en Santa Bárbara; exigían L7 millones

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre de 33 años, conocido con el alias de “Chapa”, fue capturado por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en el barrio Suyapa Norte, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, por suponerlo responsable del delito de secuestro agravado de una niña de cinco años.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el caso ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando los familiares de la menor recibieron mensajes a través de WhatsApp en los que se les informaba que la pequeña y su niñera permanecían secuestradas.

Los responsables exigían siete millones de lempiras a cambio de liberar a ambas víctimas. Además, mediante los mensajes amenazaban a los familiares para evitar que denunciaran el hecho ante las autoridades.