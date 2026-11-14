"Era luchador": el desgarrador adiós al bombero que murió rumbo a una emergencia en SPS

Entre lágrimas, abrazos y muestras de solidaridad, familiares, amigos y compañeros del Cuerpo de Bomberos dieron el último adiós a Germán Alberto Reyes, el apagafuegos que perdió la vida en un trágico accidente de tránsito cuando se dirigía a atender un incendio en San Pedro Sula.
La despedida estuvo marcada por el dolor de quienes compartieron con él jornadas de trabajo y conocieron de cerca su vocación de servicio.
Sobre su ataúd fue colocado su casco de bombero, un símbolo de la labor que desempeñaba y del compromiso con el que atendía las emergencias para proteger a la población.
La muerte de Reyes ocurrió durante la madrugada del viernes 13 de noviembre, cuando se movilizaba junto a otros integrantes de la institución en un camión cisterna que había sido despachado para apoyar en las labores de extinción de un incendio en una empresa de esponjas y colchones, cerca del antiguo peaje de Chamelecón.
Sin embargo, la unidad no logró llegar a su destino. El vehículo pesado perdió el control y volcó sobre el bulevar del sur, a unos dos kilómetros del lugar de la emergencia. El accidente dejó como resultado la muerte del bombero y dos de sus compañeros heridos, quienes fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde permanecían estables.
Carlos Palma, compañero del rescatista fallecido, recordó a Germán como una persona servicial, alegre y siempre dispuesta a ayudar sin esperar nada a cambio. Con evidente tristeza, relató que era un hombre trabajador que buscaba salir adelante y tenía varios proyectos personales.
"Era un luchador", expresó Palma al recordar que Reyes también trabajaba como mecánico junto a su padre y preparaba ceviches para vender. Además, en su tiempo libre conducía un taxi VIP mediante una aplicación, actividades con las que buscaba generar ingresos y cumplir sus metas.
El compañero también recordó que Germán tenía aproximadamente dos años de estar asignado a la unidad bomberil de la estación de Fesitranh. Durante ese tiempo construyó vínculos con sus compañeros, quienes ahora lamentan su partida y destacan la entrega con la que desempeñaba su trabajo.
"Él deja un vacío que no se va a poder llenar", manifestó Palma, al expresar el dolor que ha dejado la muerte del apagafuegos entre quienes compartieron con él. La consternación también se extendió a otras divisiones del Cuerpo de Bomberos en diferentes departamentos del país, cuyos integrantes expresaron sus condolencias.
Sobre las circunstancias del accidente, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué provocó el volcamiento de la cisterna. Entre las hipótesis mencionadas figura la posible presencia de una rastra mal estacionada en la vía; sin embargo, esta versión no había sido confirmada oficialmente por las autoridades de Tránsito.