Consternación por muerte de "Jackie" Rivera, emprendedora de San Marcos de Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras. La muerte de Sandra Jackelin Rivera, conocida cariñosamente como "Jackie", ha causado consternación entre los habitantes de San Marcos de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.

La noticia fue recibida con tristeza por personas que la conocían y por miembros de la comunidad, donde "Jackie" Rivera era reconocida como una mujer emprendedora.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento. Una conocida de la hondureña comentó en redes sociales que "Jackie" Rivera habría sufrido un derrame cerebral, pero esta versión no ha sido confirmada.