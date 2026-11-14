Consternación por muerte de "Jackie" Rivera, emprendedora de San Marcos de Ocotepeque

Ocotepeque, Honduras. La muerte de Sandra Jackelin Rivera, conocida cariñosamente como "Jackie", ha causado consternación entre los habitantes de San Marcos de Ocotepeque, en el occidente de Honduras.
La noticia fue recibida con tristeza por personas que la conocían y por miembros de la comunidad, donde "Jackie" Rivera era reconocida como una mujer emprendedora.
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa del fallecimiento. Una conocida de la hondureña comentó en redes sociales que "Jackie" Rivera habría sufrido un derrame cerebral, pero esta versión no ha sido confirmada.
Reynita, quien compartió mensajes sobre su muerte, expresó en Facebook que recordará a "Jackie" Rivera como una gran mujer empresaria y emprendedora. También lamentó la partida de quien era llamada afectuosamente "Jackie".
En sus publicaciones, destacó que la hondureña enfrentó momentos difíciles y que, pese a las adversidades, mantenía una actitud sonriente. Sus palabras reflejaron el cariño y la admiración que sentía por ella.
Sandra Rivera era madre de dos pequeños y fue recordada por conocidos y allegados como una persona noble, amable y de buen corazón. Los mensajes de condolencia también resaltaron su calidad humana.
«Qué triste noticia. Era una excelente persona, muy noble. Que Dios en su infinita misericordia consuele a la familia», escribió Fernando en una de las reacciones tras conocerse el fallecimiento.