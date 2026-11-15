Pronostican lluvias y chubascos para esta tarde de domingo

Tegucigalpa. De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Honduras tendrá este domingo condiciones predominantemente secas y estables en gran parte del país.
Las autoridades estatales indican que el día iniciará con cielos despejados y un ambiente apto para las actividades matutinas. No obstante, el clima cambiará en las siguientes horas. Copeco señala que, para la tarde, se espera la convergencia de vientos del noreste y del océano Pacífico.
Dicho fenómeno producirá nubosidad y generará lluvias y chubascos de carácter débil y aislado en la mayor parte del territorio nacional. Además, los expertos sostienen que estas precipitaciones alcanzarán una condición débil y dispersa específicamente en la zona central del país.
En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán frescas durante la noche y las primeras horas de la madrugada, mientras que al mediodía del lunes el ambiente se tornará cálido.
Por otra parte, las condiciones marítimas se reportan estables. El informe detalla que el oleaje en el litoral Caribe oscilará entre 1 y 3 pies, al igual que en el golfo de Fonseca.
El reporte astronómico de este domingo indica que Honduras se encuentra bajo la fase de luna nueva, con la salida del sol registrada a las 05:49 a. m. y su respectiva puesta fijada para las 05:18 p. m.
Lluvias en Olancho
Durante la madrugada de este domingo, elementos del Cuerpo de Bomberos de Campamento atendieron una emergencia por inundación en el barrio La Primavera, ubicado en Olancho. Siete viviendas y un centro de educación resultaron afectados. El nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro de altura.
La emergencia originó labores de evacuación. Las personas afectadas fueron llevadas a un centro asistencial. Los bomberos llevaron a cabo trabajos de drenaje con el objetivo de sacar el agua acumulada dentro de las viviendas.