Pronostican lluvias y chubascos para esta tarde de domingo

Tegucigalpa. De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Honduras tendrá este domingo condiciones predominantemente secas y estables en gran parte del país.

Las autoridades estatales indican que el día iniciará con cielos despejados y un ambiente apto para las actividades matutinas. No obstante, el clima cambiará en las siguientes horas. Copeco señala que, para la tarde, se espera la convergencia de vientos del noreste y del océano Pacífico.

Dicho fenómeno producirá nubosidad y generará lluvias y chubascos de carácter débil y aislado en la mayor parte del territorio nacional. Además, los expertos sostienen que estas precipitaciones alcanzarán una condición débil y dispersa específicamente en la zona central del país.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán frescas durante la noche y las primeras horas de la madrugada, mientras que al mediodía del lunes el ambiente se tornará cálido.