Pep Guardiola sacude a Estados Unidos con sus increíbles condiciones para ser seleccionador​​​​

Uno de los factores que podría complicar las aspiraciones de Estados Unidos es la situación personal y profesional del entrenador español. Guardiola, de 55 años, puso fin a su etapa en el Manchester City al concluir la temporada 2025/26, después de una década al frente del conjunto inglés, y manifestó su intención de tomarse un descanso antes de emprender una nueva aventura futbolística.