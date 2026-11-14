Pep Guardiola sacude a Estados Unidos con sus increíbles condiciones para ser seleccionador​​​​

Pep Guardiola aparece como el principal candidato de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para asumir las riendas de su selección nacional, tras la salida de Mauricio Pochettino, quien dejó el cargo para incorporarse al Manchester United.
Pep vuelve a situarse en el radar estadounidense, aunque su posible llegada dependerá de su disponibilidad y de las condiciones que rodeen una eventual negociación.
Según una información publicada por The Athletic y recogida por varios medios estadounidenses, la primera opción de U.S. Soccer sería establecer contacto con Guardiola para conocer sus planes y determinar si estaría dispuesto a asumir un nuevo desafío en su carrera.
La marcha del entrenador argentino ha obligado a la federación estadounidense a explorar diferentes opciones para ocupar el banquillo de su selección. Pochettino tenía un acuerdo contractual hasta 2030, pero el Manchester United alcanzó un acuerdo para incorporarlo después de la destitución de Michael Carrick, lo que abrió un nuevo escenario para el combinado norteamericano.
El interés estadounidense por el exentrenador del Manchester City tampoco es nuevo. Durante el proceso de selección de 2024, Guardiola ya figuró entre los nombres que se valoraron antes de que U.S. Soccer se decantara por Pochettino.
Uno de los factores que podría complicar las aspiraciones de Estados Unidos es la situación personal y profesional del entrenador español. Guardiola, de 55 años, puso fin a su etapa en el Manchester City al concluir la temporada 2025/26, después de una década al frente del conjunto inglés, y manifestó su intención de tomarse un descanso antes de emprender una nueva aventura futbolística.
Esa decisión ya habría condicionado otras posibilidades. Durante el verano, la Federación Italiana de Fútbol se puso en contacto con el técnico para explorar su incorporación a la selección absoluta. Sin embargo, Guardiola rechazó la propuesta porque quería dedicar tiempo a su familia y alejarse temporalmente de la exigencia diaria del fútbol, según informó la agencia ANSA el 24 de julio.
Por ese motivo, el principal desafío para U.S. Soccer no sería únicamente convencer al entrenador desde el punto de vista deportivo, sino también encontrar el momento adecuado para presentarle un proyecto que encaje con sus planes personales.
Las exigencias económicas también podrían convertirse en un punto importante durante una eventual negociación. En el marco de los contactos con Italia, La Gazzetta dello Sport publicó que las pretensiones salariales de Guardiola rondaban los 20 millones de euros anuales, mientras que la propuesta de la federación italiana se situaba cerca de los 10 millones.
Estas cantidades corresponden a las informaciones sobre aquel acercamiento y no representan una cifra confirmada para una posible oferta de Estados Unidos. No obstante, sirven como referencia de la dimensión económica que podría alcanzar una operación para contratar a uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol mundial.
La federación estadounidense tendría que valorar no solo el salario del técnico, sino también las condiciones de su contrato, la duración del proyecto y el margen de decisión que estaría dispuesto a concederle.
Más allá de las dificultades, el interés por Guardiola también tendría una explicación deportiva. El entrenador catalán ha mostrado interés por trabajar en Estados Unidos y, en 2024, expresó que veía posibilidades de desarrollar un proyecto futbolístico a largo plazo en el país.
Su eventual llegada supondría una apuesta de gran impacto para el fútbol estadounidense, que busca consolidar el crecimiento de su selección y elevar su competitividad en el escenario internacional. La experiencia de Guardiola, su capacidad para desarrollar futbolistas y su reconocida filosofía de juego serían algunos de los argumentos que podrían respaldar su candidatura.
Además, el modelo de trabajo impulsado por U.S. Soccer con la llegada de Pochettino contemplaba una participación más amplia del cuerpo técnico en el desarrollo de otras categorías masculinas y de jóvenes talentos. Esta estructura podría favorecer la construcción de un proyecto integral, más allá de la preparación de los partidos de la selección absoluta.
La federación norteamericana cuenta con un antecedente que podría facilitar un nuevo acercamiento: Guardiola ya conoce el interés que existe por contratarlo. Durante el proceso de selección de 2024, U.S. Soccer exploró diferentes perfiles para dirigir al combinado nacional, entre ellos el del técnico español y el de Jürgen Klopp, antes de elegir finalmente a Pochettino.
Asimismo, la relación de Guardiola con Sunil Gulati, expresidente de la federación estadounidense, ha sido mencionada como un posible punto de conexión en anteriores acercamientos. El entrenador también conoce el país desde una perspectiva personal, ya que vivió en Nueva York durante su año sabático posterior a su salida del Barcelona en 2012.