Unah Cortés: Periodismo y Sociología proyectan mejoras tras evaluación del Conac

San Pedro Sula, Honduras. La acreditación de las carreras de Periodismo y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), en el Campus Cortés, representa una oportunidad para fortalecer su calidad académica, mejorar sus recursos y atender sus principales desafíos. Tras la evaluación del Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales (Conac), el 2 y 3 de noviembre de 2026, ambas carreras trabajan en nuevas iniciativas orientadas a consolidar sus avances y mejorar la formación de sus estudiantes. El organismo acreditador, de origen mexicano, evalúa programas universitarios de Ciencias Sociales y Comunicación mediante criterios que permiten conocer sus condiciones académicas, docentes, administrativas y de infraestructura. En esta ocasión, el proceso comprendió alrededor de 280 indicadores, según explicó Nelson Lagos, coordinador de la carrera de Sociología. Los resultados se conocerán el próximo 16 de diciembre.

La evaluación abarcó a docentes, estudiantes, egresados y empleadores, además de aspectos como los planes de estudio, las metodologías de enseñanza, la investigación, la vinculación con la sociedad y los recursos disponibles. Para Lagos, este ejercicio permite identificar los avances de cada carrera y reconocer qué aspectos necesitan fortalecerse. “La acreditación te dice qué es lo que has hecho hasta el día de hoy; en la primera parte del proceso, ellos vienen y te evalúan y te indican qué cosas debes mejorar”, explicó el coordinador de Sociología. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ana Cuevas, máster y jefa de la carrera de Periodismo, destacó que la evaluación también tomó en cuenta los tres pilares del modelo educativo de la Unah: academia, vinculación e investigación científica. Entre los avances que presentó, mencionó la estandarización de las cátedras y la adecuación de los espacios físicos, trabajos realizados con el apoyo de las autoridades universitarias. “Actualmente, las aulas de periodismo cuentan con mejores condiciones de iluminación y ventilación, además de ventiladores, pantallas inteligentes y televisores que apoyan las actividades académicas”, agregó a Diario La Prensa. A esto se suma el fortalecimiento del equipo para la formación práctica: la carrera ya recibió 20 computadoras y espera la entrega de cámaras, micrófonos, pedestales, luces y equipos para televisión y pódcast, cuya compra ya fue adjudicada.

Uno de los proyectos que Periodismo busca consolidar es Radio Pumas, presentado durante la evaluación como su proyecto insignia. Este medio universitario funciona como laboratorio para que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas y desarrollen actividades de vinculación. La carrera trabaja en formalizar un programa sombrilla que permita integrar otros proyectos académicos y ampliar el alcance de Radio Pumas dentro y fuera de la universidad. También prepara una propuesta para crear un centro experimental de investigación que aproveche los datos generados desde este medio. En el área docente, mantiene en ejecución un concurso para una plaza y espera que pueda abrirse otra oportunidad de contratación el próximo año.

Sociología busca mayor matrícula

Para la carrera de Sociología, uno de los desafíos es fortalecer sus recursos para la investigación y mejorar la visibilidad de la carrera entre los jóvenes que están por ingresar a la universidad. Lagos explicó que actualmente mantienen una matrícula histórica de entre 70 y 80 estudiantes, mientras que el número de egresados suele ubicarse entre cinco y ocho por año. El coordinador señaló que la acreditación podría ayudar a que más personas conozcan la carrera, su campo de formación y el trabajo que desarrollan los profesionales de esta área. Reconoció que Sociología tradicionalmente no registra grandes cantidades de estudiantes, una característica que también se presenta en otros países de América Latina. Como parte de las acciones para atender este desafío, la carrera contempla retomar el próximo año un proyecto de socialización en centros educativos. La iniciativa consiste en visitar colegios durante dos o tres meses para explicar a los estudiantes próximos a graduarse qué estudia la Sociología, cuáles son sus áreas de trabajo y qué oportunidades ofrece la formación universitaria. “Nosotros no solo esperamos que ellos vengan aquí a las actividades de VOAE, nosotros vamos allá”, expresó Lagos al referirse a esta estrategia, con la que esperan mejorar las condiciones de ingreso y egreso y conseguir que más jóvenes conozcan la oferta académica. En el ámbito académico, Sociología también proyecta habilitar un centro informático que facilite el uso de programas especializados para investigaciones cuantitativas y cualitativas. La carrera ya cuenta con computadoras y aproximadamente cinco pantallas interactivas proporcionadas por la universidad. Recursos que facilitarán las actividades académicas y el uso de herramientas tecnológicas para la investigación. Estos equipos se aprovecharían con el traslado previsto para el próximo año de las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades al edificio 5 del campus.

Acreditación implica compromisos

Más allá del reconocimiento, los coordinadores destacaron que la acreditación puede contribuir al prestigio institucional y abrir oportunidades para los estudiantes. Entre los beneficios mencionaron las posibilidades de postularse a becas, acceder a experiencias académicas internacionales y contar con una valoración favorable de sus títulos en otros países, de acuerdo con los requisitos de cada institución.