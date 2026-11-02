Periodismo y Sociología de Campus Cortés fortalecen la acreditación con evidencias académicas

San Pedro Sula. Las carreras de Periodismo y Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Hondura de Campus Cortés dieron inicio a la visita de acreditación académica del Consejo Nacional de Acreditación, CONAC, un proceso que reafirma el compromiso institucional con la calidad y la mejora continua. La jornada comenzó con la sesión de apertura, en la que participaron autoridades universitarias y la Comisión de Pares Evaluadores, quienes acompañarán el desarrollo de esta importante evaluación académica. Durante la visita se analizarán aspectos relacionados con los planes de estudio, la formación de los estudiantes, la gestión académica, la investigación y la vinculación con la sociedad. En este sentido la jefa del Departamento de Periodismo, la Máster Ana Ruth Cueva y el coordinador de la carrera Máster Óscar Romero, destacaron los logros alcanzados en materia de innovación, fortalecimiento curricular y vinculación de los estudiantes con espacios de práctica profesional.

Entre las fortalezas presentadas destaca una estructura curricular integrada por 50 asignaturas, distribuidas en áreas como fundamentos periodísticos, escritura de la noticia, imagen y multiplataforma, comunicación radiofónica, gestión y sostenibilidad, así como investigación y especialización. A ello se suman 22 asignaturas de formación básica, orientadas al desarrollo de competencias en cultura general, lengua, identidad periodística, investigación, análisis de datos y marco legal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Uno de los principales pilares del proceso de acreditación es Radio Pumas, laboratorio de aprendizaje que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a través de experiencias reales de producción periodística y comunicación multiplataforma. Este espacio académico articulado sirve también como centro de práctica para las asignaturas de Práctica Profesional Supervisada I y II, que contemplan 800 horas de formación profesional supervisada. Asimismo, se informó que 390 estudiantes han cursado desde 2019 asignaturas relacionadas con Lenguaje Radiofónico, Géneros Radiofónicos y Producción Radiofónica, fortaleciendo habilidades profesionales mediante actividades desarrolladas en cabinas y estudios especializados.

Evolución con historia

Durante la presentación también se destacó la evolución de Radio Pumas, iniciativa que surgió en 2018 como un proyecto académico impulsado desde las aulas de la carrera. Su creación contó con el liderazgo y la visión del recordado periodista y docente Óscar Rafael Jananía, quien promovió la construcción de un espacio destinado a fortalecer la formación práctica de los futuros comunicadores. Aunque el académico falleció a causa de complicaciones derivadas de la COVID-19 antes de ver materializado el proyecto, su legado continúa presente en Radio Pumas, convertida hoy en una plataforma formativa que constituye una de las fortalezas académicas más representativas de la carrera y una evidencia significativa dentro del proceso de acreditación. El proyecto tomó mayor impulso el 20 de agosto de 2019, gracias al esfuerzo conjunto de docentes y estudiantes. Posteriormente, durante la pandemia y las catástrofes naturales de ETA e IOTA, encontró nuevas oportunidades de crecimiento en los entornos digitales, consolidándose como una plataforma universitaria de producción informativa y formación profesional. Entre los hitos destacados se encuentran su consolidación como medio universitario en noviembre de 2021 cuando el Consulado de Taiwán donó el equipo de la cabina radial y su relanzamiento en febrero de 2022 en homenaje al Lic. Oscar Rafael Jananía.