Marco Matute llevará la voz de Honduras al concierto navideño de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos

El talento hondureño tendrá presencia en una de las celebraciones musicales de la temporada navideña en Nueva York. El tenor Marco Matute, originario de Tela, Atlántida, fue anunciado entre los solistas internacionales que participarán en “Waltzing in a Winter Wonderland”, el concierto de gala organizado por la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas (UNSRC Symphony Orchestra). La presentación se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026, de 7:30 a 9:30 de la noche, en el Gerald W. Lynch Theater, en Nueva York. El espectáculo reunirá a músicos y cantantes de diferentes nacionalidades en una propuesta que combina repertorio clásico, piezas festivas y expresiones musicales de distintas tradiciones.

De acuerdo con la agrupación, el programa incluirá populares melodías navideñas, valses de Johann Strauss, composiciones festivas de Leroy Anderson, arias de ópera de Giacomo Puccini y ritmos de zarzuela, además de obras relacionadas con el compositor Leonard Bernstein. La variedad busca ofrecer una celebración musical que conecte al público con diferentes estilos y épocas. Matute compartirá escenario con la soprano María Brea, el barítono Ambrose Gomes y los instrumentistas Marwa Shamy, en la flauta, y Wannes Lint, en el clarinete. También participarán Bella Stine y Lea Jade Garcia, vinculadas con el proyecto “Stand Together for Children”, según el anuncio oficial de la orquesta. La invitación es una nueva oportunidad para que el intérprete catracho proyecte su trayectoria en el extranjero y forme parte de una producción que reúne voces y talentos de distintas procedencias. Su participación también pone de relieve el recorrido de un artista que ha desarrollado una carrera internacional sin desligarse de sus raíces hondureñas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Puede adquirir sus entradas desde ya, en el sitio web de TicketLeap.

De Tela a los escenarios de Nueva York

Nacido en Tela, departamento de Atlántida, Marco Matute salió de Honduras a los nueve años y durante su infancia vivió en diferentes ciudades, entre ellas Comayagua y Tegucigalpa. Su relación con la música comenzó desde pequeño: a los tres años disfrutaba imitar ritmos y sonidos, aunque fue durante su adolescencia cuando descubrió que el canto podía convertirse en su camino profesional. A los 15 años se incorporó a los coros de su escuela en Nueva York. Una audición y el encuentro con los maestros Richard Dorr y John Mace cambiaron el rumbo de su vida artística. Ambos, vinculados con la Fundación de Artes Vocales de Nueva York, reconocieron sus condiciones vocales y le concedieron una beca completa para continuar su formación. Con el paso de los años, Matute amplió sus conocimientos en interpretación vocal y actuación. También estudió en el conservatorio The William Esper Studio, mientras desarrollaba una carrera que no se limita a la música clásica. Su experiencia incluye ópera, zarzuela, jazz, teatro musical y Broadway, además de trabajos como actor, director, compositor y productor. Su recorrido lo ha llevado a presentarse en importantes escenarios estadounidenses, entre ellos el Metropolitan Opera y Carnegie Hall. Paralelamente, ha impulsado proyectos de producción musical y colaboraciones con intérpretes de distintos géneros, una faceta que demuestra su versatilidad artística.

Música con proyección internacional