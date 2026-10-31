Antonio Mancia pinta la identidad hondureña en tierras mexicanas

Ciudad de México

El arte hondureño cruza fronteras a través de los murales de Antonio Mancia, artista que actualmente representa al país en dos encuentros de intercambio cultural en México. Su recorrido comenzó en Lerma, municipio del Estado de México, y continúa en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, donde prepara una obra inspirada en la cultura miskita. La primera experiencia tuvo lugar durante la estancia artística "Calaveras y Diablitos", desarrollada en Lerma, cerca de Toluca, con el acompañamiento de los colectivos mexicanos "Tlalmino" y "Salvajes Viajeras". En ese espacio, el muralista hondureño presentó una creación titulada "Resistir", con la que propone una reflexión sobre la identidad y la permanencia de las tradiciones ancestrales.

La obra aborda la resistencia silenciosa de los pueblos que procuran conservar sus costumbres, creencias y expresiones culturales frente a las transformaciones del mundo contemporáneo. A través de sus elementos visuales, Mancia plantea la importancia de mantener vivas las raíces y evitar que las influencias externas desplacen las identidades comunitarias. Entre las figuras centrales del mural destaca una mujer otomí que viste un chal auténtico, una representación que busca reivindicar la vestimenta tradicional frente a las tendencias que circulan en internet. La composición también incorpora un tianguis, nombre con el que se conoce a los mercados populares mexicanos, cuya presencia refleja una forma de intercambio comercial que tiene raíces en la época prehispánica. Otro de los elementos representados es la mariposa monarca, especie migratoria que recorre largas distancias y encuentra en las zonas montañosas del Estado de México espacios fundamentales para su ciclo reproductivo. Su presencia en la obra conecta el paisaje natural con la memoria cultural de la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Después de concluir esta primera intervención, el artista se trasladó a San Miguel Topilejo, en Tlalpan, Ciudad de México, donde participa en un segundo encuentro de intercambio cultural. En esta ocasión, su propuesta tendrá como protagonista a la cultura miskita, una de las expresiones identitarias más representativas de Honduras. El nuevo mural buscará acercar al público mexicano e internacional a la historia, las tradiciones y el patrimonio artístico de este pueblo indígena hondureño. Con esta iniciativa, Mancia pretende que las paredes se conviertan en espacios de difusión cultural y permitan compartir una parte de la diversidad que caracteriza al país.





