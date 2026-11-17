San Juan, Puerto Rico. El reconocido presentador de televisión Mario López y Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel, serán los presentadores oficiales de la gran final del certamen 2026, que se llevará a cabo el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Así lo anunció este martes Miss Universe Organization (MUO) en un comunicado de prensa, en el que dijo además que la Miss Universo 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres, y la actriz y comunicadora estadounidense Zuri Hall estarán a cargo de los comentarios de la transmisión.

Asimismo, las Miss Universo 2001 y 2006, las puertorriqueñas Denise Quiñones y Zuleyka Rivera, respectivamente, y Lance Bass, cantante de la agrupación NYSNC, completan el grupo de presentadores de la histórica celebración.

"Celebrar los 75 años de Miss Universe merece contar con un grupo extraordinario de figuras que representen la historia, el alcance y el espíritu de nuestra organización", expresó Ronald Day, principal oficial ejecutivo de MUO.

"Nos llena de orgullo reunir a talentos de reconocimiento internacional y a exreinas que han dejado su huella en el certamen", destacó.