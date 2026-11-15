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Magali Febles admite fallas y pide disculpas tras fiasco en evento de Miss Universo

La productora ofreció disculpas por los inconvenientes y aseguró que revisaría junto a su equipo y personal del hotel los puntos donde se produjeron los incidentes.

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 11:56 -
  • Daniela Ramos
Magali Febles admite fallas y pide disculpas tras fiasco en evento de Miss Universo

Tras la controversia, Magali Febles reaccionó. La productora lamentó los tropiezos registrados durante el desfile y reconoció que las alfombras colocadas sobre la arena no reunieron las condiciones necesarias de estabilidad y seguridad.

San Juan, Puerto Rico. Magali Febles reaccionó a la controversia generada por "Beauty and the Beach", una de las actividades vinculadas a Miss Universo 2026 que terminó bajo fuertes críticas luego de que varias candidatas tropezaran mientras desfilaban en traje de baño sobre una pasarela instalada en la arena.

La productora y directora de la franquicia de Miss Universo en República Dominicana reconoció problemas con las condiciones de la pasarela y lamentó los incidentes protagonizados por las concursantes durante el evento, celebrado el 13 de noviembre en Puerto Rico.

En su explicación, Magali Febles admitió que las dos alfombras utilizadas sobre la arena no reunieron los requisitos de estabilidad y seguridad necesarios, situación que dificultó el recorrido de algunas de las participantes y provocó varios tropiezos.

Ante lo ocurrido, la productora pidió disculpas y señaló que revisaría junto a su equipo y al personal del hotel los puntos donde se registraron los incidentes. También lamentó la espera que enfrentaron los asistentes al evento.

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“A las candidatas que tropezaron anoche durante Beauty at the Beach, les envío un abrazo y toda mi admiración por dominar el tropiezo al caminar.

Lamento de corazón el momento que vivieron y comprendo la preocupación de sus allegados. Sé cuánto trabajo hay detrás de cada salida a la pasarela. Sepan que vi la serenidad con que retomaron el paso y, como mujer que ha acompañado a tantas jóvenes en este camino, me sentí orgullosa de ustedes”, manifestó la productora.

“Al público que nos acompañó en el Caribe Hilton, lamento la espera y agradezco su paciencia. Gracias por hacer que jóvenes que están lejos de sus hogares pudieran sentirse anoche un poquito más cerca de casa”, añadió la productora, quien subrayó que el evento fue concebido con el propósito de que las concursantes sintieran el respaldo y el cariño del público puertorriqueño.

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Tropiezos desataron las críticas

Beauty and the Beach se realizó en la playa del hotel Caribe Hilton, en San Juan.

Durante la actividad, varias concursantes tuvieron dificultades para caminar sobre la alfombra colocada encima de la arena, imágenes que posteriormente generaron cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la pasarela.

Pese a los inconvenientes, las candidatas afectadas lograron continuar sus recorridos.

La controversia terminó colocando a Magali Febles en el centro de los cuestionamientos sobre la producción del evento. Mientras Miss Universo buscó deslindarse de las decisiones operativas, la productora reconoció las deficiencias relacionadas con las alfombras y ofreció disculpas por una actividad que quedó marcada por los tropiezos de las concursantes.

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Daniela Ramos
Daniela Ramos
daniela.ramos@laprensa.hn

Periodista multimedia, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Con experiencia en periodismo de entretenimiento.

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