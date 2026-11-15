Magali Febles admite fallas y pide disculpas tras fiasco en evento de Miss Universo

San Juan, Puerto Rico. Magali Febles reaccionó a la controversia generada por "Beauty and the Beach", una de las actividades vinculadas a Miss Universo 2026 que terminó bajo fuertes críticas luego de que varias candidatas tropezaran mientras desfilaban en traje de baño sobre una pasarela instalada en la arena.

La productora y directora de la franquicia de Miss Universo en República Dominicana reconoció problemas con las condiciones de la pasarela y lamentó los incidentes protagonizados por las concursantes durante el evento, celebrado el 13 de noviembre en Puerto Rico.

En su explicación, Magali Febles admitió que las dos alfombras utilizadas sobre la arena no reunieron los requisitos de estabilidad y seguridad necesarios, situación que dificultó el recorrido de algunas de las participantes y provocó varios tropiezos.

Ante lo ocurrido, la productora pidió disculpas y señaló que revisaría junto a su equipo y al personal del hotel los puntos donde se registraron los incidentes. También lamentó la espera que enfrentaron los asistentes al evento.