Joe Jonas y Tatiana Gabriela terminan su relación

Estados Unidos. El cantante Joe Jonas y la modelo e influencer Tatiana Gabriela terminaron su relación sentimental, luego de aproximadamente un año de salir, de acuerdo con información confirmada por una fuente a la revista People.

El integrante de Jonas Brothers, de 37 años, y Gabriela, de 30, comenzaron a conocerse durante el verano de 2025. La noticia de su separación fue reportada inicialmente por Us Weekly.

Hasta el momento, los representantes de ambos no han emitido comentarios.

La relación se hizo pública en abril, cuando Jonas compartió en Instagram una publicación conjunta con Gabriela durante un viaje a Puerto Rico, país natal de la modelo.