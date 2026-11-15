Joe Jonas y Tatiana Gabriela terminan su relación

Estados Unidos. El cantante Joe Jonas y la modelo e influencer Tatiana Gabriela terminaron su relación sentimental, luego de aproximadamente un año de salir, de acuerdo con información confirmada por una fuente a la revista People.
El integrante de Jonas Brothers, de 37 años, y Gabriela, de 30, comenzaron a conocerse durante el verano de 2025. La noticia de su separación fue reportada inicialmente por Us Weekly.
Hasta el momento, los representantes de ambos no han emitido comentarios.
La relación se hizo pública en abril, cuando Jonas compartió en Instagram una publicación conjunta con Gabriela durante un viaje a Puerto Rico, país natal de la modelo.
Antes de ello, la pareja había mantenido un perfil discreto y, según una fuente citada por People, solía tener citas para tomar café en Los Ángeles. Con el paso de los meses, ambos comenzaron a pasar tiempo juntos en distintas ciudades, entre ellas Nueva York y Miami.
La misma publicación señaló que Jonas confiaba en Gabriela cuando se trataba de convivir con sus hijas, aunque el cantante prefería avanzar con cautela en la relación.
Antes de iniciar este romance, Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner, conocida por su participación en Game of Thrones. La pareja contrajo matrimonio en 2019 y su divorcio quedó formalizado en 2024.
Tienen dos hijas: Willa, de 6 años, y Delphine, de 4. Tras su separación, el cantante habló abiertamente sobre lo difícil que le resultaba volver a salir con alguien.
En mayo de 2025, durante una transmisión de TalkShopLive, explicó que la canción "Only Love" surgió de una conversación con una persona con la que estaba saliendo.
La relación con Gabriela fue su primer romance conocido que hizo público después de su divorcio con Turner.